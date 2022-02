『シナモロール』PEACH JOHNとキュートにコラボ♪

ピーチ・ジョンのGiRLS by PEACH JOHN(ガールズ バイ ピーチ・ジョン)は、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とのコラボレーションコレクションを3月9日(水)より発売する。

サンリオの「シナモロール」(愛称:シナモン)は、2022年にデビュー20周年を迎える。2002年のデビューからたくさんのファンに応援され、サンリオキャラクター大賞を連覇するほどの人気キャラクターへと成長した。

この度発売となる本コレクションは、下着4型、ルームウエア2型、巾着ポーチ1型の全7型を展開。発売に先立ち、2月17日(木)に全ラインナップが公開となった。シナモンやモチーフをキュートに散りばめた、スペシャルな限定コレクションとなっている。

なお、着用ビジュアルは全て発売日に解禁となる。

また3月2日(水)より、「シナモロール」のデビュー20周年を記念して、GiRLS by PEACH JOHN公式InstagramとPEACH JOHN公式Twitterにてプレゼントキャンペーンを実施。詳細は3月2日(水)13:00より、キャンペーン実施アカウントと、ピーチ・ジョン公式通販サイト内「シナモロール」コラボコレクション特設ページにて解禁となる。

こちらもお楽しみに!

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L629922