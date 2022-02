10年ぶりにSCANDALを聴いた方から届いた、新作『MIRROR』の感想にメンバードキドキ！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。2月14日(月)の配信では、新作『MIRROR』に関するリスナーからの感想メールをお届けしました。題して「君らのミラー」!HARUNA:配信日がバレンタインデー当日ということで、新しいお菓子がたくさんあります。テンションが上がるねー! お菓子をいただきながらお届けします。さて、今回は先月リリースしたSCANDALのニューアルバム『MIRROR』について、皆さんからいただいた感想を紹介させていただきます。一同:ありがとう!HARUNA:題して「君らのミラー」!TOMOMI:韻は踏んでるな。HARUNA:まあね。ここはいつもの感じということで、とにかくたくさんの感想をいただいています! 感想メールを早速紹介しましょう。<リスナーからのメール・RN.ポポロさん>SCANDALの皆さん、スタッフの皆さん、こんばんは。「Catch up」100回目の放送おめでとうございます! 理容師をしている者です。リリース日の1月26日(水)、『MIRROR』の発売日に次男が産まれました!ずっとコロナコロナで、体調に気をつかいながらも無事に産んでくれた妻に感謝しております。妻も無事で良かったです。アルバム『MIRROR』を毎日かかさず聴いております。全部好きです。そのなかでも私のお気に入りは「愛にならなかったのさ」です。最初はお別れの歌なのかなと思ったのですが、聴けば聴くほど「本当は一緒にいたい」と伝えたいのかなぁと思うようになりました。HARUNAさんの優しく、切なく、儚いような歌声が、私のなかでエンドレスリピート中です。一同:おめでとうございます! ありがとうございます!MAMI:理容師さんなんでしょ?HARUNA:うん。RINA:あ、せーの。一同:ヘイ! バーバー!TOMOMI:危ない、忘れとった。HARUNA:私も忘れてた。理容師さんのメールには「ヘイ! バーバー!」、先生のメールには「ヘイ! ティーチャー!」がお約束の当番組でした。MAMI:「愛にならなかったのさ」は最初の印象と違って、だんだんポジティブに捉えてくれる人が増えて、その先のストーリーを思い描いてくれているのが面白いなあって思う。TOMOMI:いろんな捉え方があるのが面白いよね。<リスナーからのメール・RN.おはぎさん>SCANDALのみなさん、こんにちは!『MIRROR』の発売おめでとうございます! 毎日ループでアルバムを聴きまくっている私ですが、今回は約10年ぶりにSCANDALを聴いた友人の反応をお伝えしたくてメッセージを送りました。彼女の最初の感想が「2曲目の『eternal』を聴き終えたときに、満足感が凄すぎて、何でこれを最後(の曲)にしなかったのって思ったけど、結局『プリズム』まで毎曲(聴くたびに)そう思っとったわ」でした(笑)。その後に「今も全員が歌っていて、色んな曲があるし全然飽きんかった。今のSCANDALもかっこいい!」と熱弁してくれました。そんな彼女は、今『HONEY』を聴いているようです。すきゃちゃん(SCANDAL)がインタビューなどで、常々「時間を動かしたい」って言っていましたが、たった1人ですが友人にあったSCANDALのイメージを動かすことができて、私も嬉しかったです。私は東京で、友人は四国在住なので、すぐには難しいですが、いつか一緒にSCANDALのライブに行きたいです。まずは3月からの『MIRRORツアー』を楽しみにしています! お身体にお気を付けてお過ごしください。RINA:うれしい。TOMOMI:ありがたいよね。RINA:こういうある種の口コミっていうか、リアルな言葉って凄いからね。本当に大事だよね。HARUNA:Twitterのつぶやきも本当に大事だよね。なにげないつぶやきが広がっていくしね。RINA:ありがたい!* * *絶賛発売中のニューアルバム『MIRROR』に寄せられた感想が続々と。続きはAuDeeでお聴きください。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056