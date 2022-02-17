MONDO GROSSO、新アルバム『BIG WORLD』先行試聴会の映像プレミア公開

MONDO GROSSOが、2022年2月4日にTime Out Cafe & Dinerで行った、新アルバム『BIG WORLD』の先行試聴会を2月18日21時よりプレミア公開する。

先行試聴会は当日会場に集まった観客が、大沢伸一本人による各楽曲の解説と共に、アルバム全曲を試聴体験した内容になった。

関連記事：岩瀬大輔とジェフ・ミヤハラが語るNFTの未来　アーティストとファンを繋ぐ新しい価値の創造

当日、プレミア公開のチャットには大沢伸一本人も参加する予定。新アルバム『BIG WORLD』には、坂本龍一、満島ひかり、中島美嘉、田島貴男 （Original Love）、中納良恵（EGO-WRAPPIN）、齋藤飛鳥（乃木坂46）、suis （ヨルシカ）。さらには、PORIN （Awesome City Club）、CHAI、どんぐりず、ermhoi （Black Boboi / millennium parade）、RHYMEといったアーティストが参加している。

＜リリース情報＞

MONDO GROSSO

新アルバム『BIG WORLD』

特設サイト

https://www.shinichi-osawa.com/bigworld

配信リンク

https://asab.lnk.to/mondogrosso_bigworld_digi

購入リンク

https://asab.lnk.to/mondogrosso_bigworld

【CD+Blu-ray】

初回生産限定盤デジパック仕様

価格：4500円（税抜）

品番：RZCB-87060/B

【CD】

初回盤デジパック仕様

価格：3000円（税抜）

品番：RZCB-87061

=収録曲=

※RZCB-87060/B、RZCB-87061共通

1. INTRO

2. IN THIS WORLD feat. 坂本龍一［Vocal：満島ひかり］

3. FORGOTTEN［Vocal：ermhoi （Black Boboi / millennium parade）］

4. B.S.M.F［Vocal：どんぐりず］

5. OH NO!［Vocal：CHAI］

6. 最後の心臓［Vocal：suis （ヨルシカ）］

7. STRANGER［Vocal：齋藤飛鳥 （乃木坂46）］

8. 迷い人［Vocal：中納良恵 （EGO-WRAPPIN）］

9. 幻想のリフレクション［Vocal：田島貴男 （Original Love）］

10. CRYPT［Vocal：PORIN （Awesome City Club）］

11. OVERFLOWING［Vocal：中島美嘉］

12. BIG WORLD［Vocal：RHYME］

【Blu-ray収録内容】

※RZCB-87060/B

1. IN THIS WORLD feat. 坂本龍一［Vocal：満島ひかり］MUSIC VIDEO

2. STRANGER［Vocal：齋藤飛鳥 （乃木坂46）] MUSIC VIDEO

3. FORGOTTEN［Vocal：ermhoi （Black Boboi / millennium parade）］MUSIC VIDEO

MONDO GROSSO 公式HP：www.mondogrosso.com