MONDO GROSSO、新アルバム『BIG WORLD』先行試聴会の映像プレミア公開

MONDO GROSSOが、2022年2月4日にTime Out Cafe & Dinerで行った、新アルバム『BIG WORLD』の先行試聴会を2月18日21時よりプレミア公開する。
先行試聴会は当日会場に集まった観客が、大沢伸一本人による各楽曲の解説と共に、アルバム全曲を試聴体験した内容になった。
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当日、プレミア公開のチャットには大沢伸一本人も参加する予定。新アルバム『BIG WORLD』には、坂本龍一、満島ひかり、中島美嘉、田島貴男 （Original Love）、中納良恵（EGO-WRAPPIN）、齋藤飛鳥（乃木坂46）、suis （ヨルシカ）。さらには、PORIN （Awesome City Club）、CHAI、どんぐりず、ermhoi （Black Boboi / millennium parade）、RHYMEといったアーティストが参加している。
＜リリース情報＞
MONDO GROSSO
新アルバム『BIG WORLD』
特設サイト
https://www.shinichi-osawa.com/bigworld
配信リンク
https://asab.lnk.to/mondogrosso_bigworld_digi
購入リンク
https://asab.lnk.to/mondogrosso_bigworld
【CD+Blu-ray】
初回生産限定盤デジパック仕様
価格：4500円（税抜）
品番：RZCB-87060/B
【CD】
初回盤デジパック仕様
価格：3000円（税抜）
品番：RZCB-87061
=収録曲=
※RZCB-87060/B、RZCB-87061共通
1. INTRO
2. IN THIS WORLD feat. 坂本龍一［Vocal：満島ひかり］
3. FORGOTTEN［Vocal：ermhoi （Black Boboi / millennium parade）］
4. B.S.M.F［Vocal：どんぐりず］
5. OH NO!［Vocal：CHAI］
6. 最後の心臓［Vocal：suis （ヨルシカ）］
7. STRANGER［Vocal：齋藤飛鳥 （乃木坂46）］
8. 迷い人［Vocal：中納良恵 （EGO-WRAPPIN）］
9. 幻想のリフレクション［Vocal：田島貴男 （Original Love）］
10. CRYPT［Vocal：PORIN （Awesome City Club）］
11. OVERFLOWING［Vocal：中島美嘉］
12. BIG WORLD［Vocal：RHYME］
【Blu-ray収録内容】
※RZCB-87060/B
1. IN THIS WORLD feat. 坂本龍一［Vocal：満島ひかり］MUSIC VIDEO
2. STRANGER［Vocal：齋藤飛鳥 （乃木坂46）] MUSIC VIDEO
3. FORGOTTEN［Vocal：ermhoi （Black Boboi / millennium parade）］MUSIC VIDEO
MONDO GROSSO 公式HP：www.mondogrosso.com