[Alexandros]「“折々”よりも能動的に」 ニューシングル『Rock The World / 日々、織々』制作裏話

[Alexandros]の川上洋平さんとリアド偉武さんが、2月16日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。この日リリースのニューシングル『Rock The World / 日々、織々』について、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の質問に答えました。川上さんは2021年3月まで、同番組内のコーナー「アレキサンドLOCKS!」を担当。現在は、TOKYO FMにて毎週土曜に放送されている「Panasonic presents おと、をかし」 のパーソナリティを務めています。今回、こもり校長と川上さんは久しぶりの再会、ぺえ教頭とは初対面です。こもり校長:リアド先生、初めまして!リアド:初めまして! よろしくお願いします!川上:そうなんですよ。ドラムが代わりまして……。リアド:2021年の4月からですね。今日は楽しみにして来ました!こもり校長:よろしくお願いします!ぺえ教頭:私はお2人とも「初めまして」ですけど……セクシーね、お2人とも。こもり校長:そうなんですよ。ぺえ教頭:なんか、指先までキレイ……!川上:爪切ったからかな……?ぺえ教頭:それだけじゃない! なんか、いいわねぇ。こもり校長:リリースおめでとうございます! 『Rock The World / 日々、織々』には、「Rock The World」「日々、織々」「日々、織々 feat. Vansire」の3曲が収録されるということですが、Vansireさんとのフィーチャリングはどのような経緯で?川上:これが……、『おと、をかし』という番組をやっているんですけど、Vansireという僕が大好きなアーティストの曲をかけたんです。そしたらどこからか知ってくれて、「うちらの曲をかけてくれてありがとう」とインスタのDMで来たんです。ぺえ教頭:すごい!川上:そこから友達になって、「曲を一緒に作ろうか!」みたいな話になったんです。で、「今、曲を作っているんだけど、リミックスみたいな感じでしてくれる?」って聞いたら二つ返事で「やるやる!」って言って実現したんですよ。だから、ラジオから始まったんですよね。こもり校長:はー! すごいつながりですね。ぺえ教頭:SNSの力もあってね。こもり校長:『Rock The World』は2月18日公開の映画『グッバイ、ドン・グリーズ!』の主題歌ということですが、これはどんな映画ですか?川上:青春映画と捉えているんですけど、3人の少年たちの成長物語なんです。ネタバレになっちゃうんで、あんまり言えないですけど……この少年3人が成長していく描写がリアルなんですよ。それがすごく……"人生ってそんな甘いもんじゃないよ"と辛らつに伝えてくるんです。でも見方をちょっと変えるだけで、"世界ってそんなに大したことない"とか、"君の持っている悩みなんてちっぽけだよ"って……背中を押してくれるというか、背中を蹴ってくれるというか。こもり校長:なるほど。川上:ほんわかした雰囲気もあるんですけど、メッセージ性はかなり強くて、そこに僕は親近感を覚えました。ただ優しく包み込むだけじゃなくて、もっと強く"人生とは"、"成長するとは"というのを教えてくれるような……未来が楽しみになるような映画だと思いました。こもり校長:この映画で『Rock The World』がどう流れるのか楽しみですね。こもり校長:「日々、織々」は"CMで聴いたよ!"という生徒(リスナー)も多いと思いますが、CMソングとして作られたのですか?川上:そうですね。Panasonicと花王の「『#センタク』プロジェクト」というのがありまして、このお話をいただいたときに……洗濯機が新商品として出るとかじゃなくて、"洗濯っていいよね、素晴らしいよね"というのを世に広めたいということで、面白そうだなと思って。普通のタイアップとちょっと違ったんです。リアド:新しいよね。川上:僕もサラリーマンをやっていたから、ただ曲を作るだけじゃなくて、どういう内容なのか営業とか企画の方と対談させてもらったんです。こもり校長:へ~!川上:けっこう面白いんですよ。Panasonicさんと花王さんという違う企業がタッグを組んで、商品を作るでもなく1つの考えとかをこのコロナ禍に提示する。そこにバンドマンが加わって、このプロジェクトに曲が添えられたら面白そうだなと思って。ぺえ教頭:うんうん。川上:この曲は、割とすぐにできましたね。"洗濯しながら口ずさめる曲とか作れます?"って言われて……。ぺえ教頭:難しそうだけどね(笑)。そんなの簡単じゃないよね!?こもり校長:もちろんそうだよね(笑)。川上:でも楽しみながら作りましたね。こもり校長:「日々、織々(おりおり)」をこの漢字にしたのには、何か意味があるんですか?川上:捉え方はみなさんに任せているんですけど……"四季折々"という熟語は、"季節ごとにいろんな表情があってそれを楽しみましょう"(という意味) ……それを"日々折々"にして、"毎日いろんなことがあったりなかったりするけど、それも楽しみましょう"ということで。でも漢字を『織』にすることで、受け取るだけじゃなくて自分で作っていこうよ、という。ぺえ教頭:うんうん。川上:"毎日何もなかったら、何か特別なことを自分から盛り込んでいこうよ"ってことで。『折』だと受け取るだけなんだけど、もっと能動的に自分から楽しみを作っていこうよ、という意味で「日々、織々」にしました。こもり校長:いいですよ!ぺえ教頭:すっごい身体が動いてたよ?こもり校長:こういう雰囲気の曲がものすごく好きなんです。ぺえ教頭:柔軟剤の香がしてきたわね(笑)。リアド:素敵!ぺえ教頭:自然に身体も動くね。私、曲を聴いているときけっこう地蔵なんですよ。こもり校長:でも、初めて肩が動いてたね(笑)。ぺえ教頭:なんだか身体が動いちゃったわぁ(笑)。リアド:嬉しい! ドラマーからしたら、それは仕事をしたって感じですよ。川上:ベースとドラムはそうだよね。