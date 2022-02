AFC U-23アジアカップウズベキスタン2022・グループステージの組み合わせ抽選会が17日に行われた。

大会は6月1日から同19日にかけて行われる。2016年大会以来、3大会ぶり2度目の優勝を目指す日本は、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、タジキスタンと同組となった。

組み合わせは以下の通り。

■グループステージ

▼グループA

ウズベキスタン

イラン

カタール

トルクメニスタン

▼グループB

オーストラリア

ヨルダン

イラク

クウェート

▼グループC

韓国

タイ

ベトナム

マレーシア

▼グループD

サウジアラビア

アラブ首長国連邦

日本

タジキスタン

■決勝トーナメント

▼準々決勝

グループA首位 vs グループB2位 【1】

グループC首位 vs グループD2位 【2】

グループB首位 vs グループA2位 【3】

グループD首位 vs グループC2位 【4】

▼準決勝

【1】の勝者 vs 【2】の勝者 【5】

【3】の勝者 vs 【4】の勝者 【6】

▼決勝

【5】の勝者 vs 【6】の勝者