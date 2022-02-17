ポール・スミスとポーターのコラボで誕生｜ストライプが粋なバッグとウォレット

英国を代表するファッションブランドの一つであるポール・スミスと、日本のラゲッジブランドであるポーターがコラボレーションを果たし、それぞれのブランドの強みを反映した、個性的なバッグ&ウォレットが誕生した。ひと目見ればわかるように、ポール・スミスの象徴的な色使いやストライプが特徴的なコレクションだ。
【画像】ポール・スミスらしい遊び心のあるストライプ柄のバッグ（写真9点）
ポール・スミスの長い歴史の中で培われたストライプと2022年春夏コレクションのテーマである、アウトドアアドベンチャーの精神や自然への回帰を表現するモチーフの一つとなった”ヴィンテージテント”からインスピレーションを得ている本作は、見た目にも華やかでファッションの差し色になること間違いなし。
また、バッグのシェイプと素材は、ポーターの代名詞であるボンディング加工を施した軽量でソフトな質感のオリジナルナイロンツイルを起用。ポーターの定番アイテムにポール・スミスの視点が加わることで、エクスクルーシブなコレクションが完成した。
なお、本コレクション「Paul Smith + PORTER」は、2022年2月16日（水）よりポール・スミス公式オンラインショップ、ポール・スミス銀座店、大阪店を含む一部のポール・スミスショップ、並びにPORTER fragship store、PORTER EXCHANGE、PORTER STAND、KURA CHIKA by PORTER福岡、Hong Kong （FASHION WALK）、Taiwan Taipei、POTR 名古屋、PORTER KOREA、吉田カバンオフィシャルオンラインストアにて販売される。
ダッフルバッグ 5万2800円（税込）
バックパック 3万4210円（税込）
ヘルメットバッグ 3万1900円（税込）
ショルダーバッグ 2万8270円（税込）
バーティカルショルダーバッグ 2万1670円（税込）
ウォレット 1万2100円（税込）
ポール・スミス
吉田カバン