THE BACK HORN、約5年振りの特別編成ライブ映像トレイラー公開

THE BACK HORNが、2022年4月13日にリリースする新アルバム『アントロギア』の完全生産限定盤A、Bに同梱されるBlu-ray/DVDより、ライブムービー「「KYO-MEIストリングスツアー」 feat.リヴスコール ［2021.6.21 Zepp Haneda（TOKYO）］」のトレイラー映像を公開した。

本映像は昨年、東日本大震災という未曽有の天災から10年の時を経て、2021年6月11日にZepp Haneda（TOKYO）にて開催したバンドとして音楽を奏でる意義と向き合って制作されたアルバム『リヴスコール』の楽曲を中心に構成したライブ。2016年の全国ツアー「「KYO-MEIホールツアー」～月影のシンフォニー」以来、約5年振りにストリングスとキーボードを帯同した特別編成で行われ、東日本大震災直後に急遽チャリティソングとして制作された「世界中に花束を」を含め、全20曲が収録されたライブ映像作品となっている。

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＜リリース情報＞

THE BACK HORN

新アルバム『アントロギア』

発売日：2022年4月13日（水）

商品形態

■完全生産限定盤A（CD+Blu-ray）

品番：VIZL-2036

価格：7150円（税込）

■完全生産限定盤B（CD+DVD）

品番：VIZL-2037

価格：6050円（税込）

■通常盤（CD）

品番：VICL-65669

価格：3300円（税込）

=収録曲=

■CD

「瑠璃色のキャンバス」「希望を鳴らせ」「疾風怒濤」「ヒガンバナ」、他 全12曲収録

■完全生産限定盤A/B付属Blu-ray/DVD

・LIVE MOVIE 「KYO-MEIストリングスツアー」 feat.リヴスコール ［2021.6.21 Zepp Haneda（TOKYO）］

1. オープニング –満天への祈り– （Live SE「KYO-MEIストリングスツアー」 feat.リヴスコール）

2. トロイメライ

3. シリウス

4. ブラックホールバースデイ

5. 超常現象

6. ジョーカー

7. 自由

8. グレイゾーン

9. いつものドアを

10. シュプレヒコールの片隅で

11. 君を隠してあげよう

12. 夢の花

13. 星降る夜のビート

14. コバルトブルー

15. シンフォニア

16. 戦う君よ

17. 世界中に花束を

18. ミュージック

19. ラピスラズリ

20. 刃

・MUSIC VIDEO 「瑠璃色のキャンバス」「希望を鳴らせ」「 ヒガンバナ」、他

【New Album『アントロギア』購入予約URL】

■銀河遊牧民【FC専用カート】

（完全生産限定盤A）

https://victor-store.jp/item/170621

（完全生産限定盤B）

https://victor-store.jp/item/170622

（通常盤）

https://victor-store.jp/item/170623

※本カートは限定特典のため、特典が無くなりしだい予告なく終了となります。予めご了承ください。

＜ライブ情報＞

「THE BACK HORN「KYO-MEIワンマンツアー」〜アントロギア〜」

2022年5月4日（⽔・祝）神奈川・KT Zepp Yokohama

時間：OPEN 16:00 / START 17:00

2022年5月15日（日）大阪・Zepp Namba

時間：OPEN 16:00 / START 17:00

2022年5月20日（金）愛知・Zepp Nagoya

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

2022年5月22日（⽇）福岡・Zepp Fukuoka

時間：OPEN 16:00 / START 17:00

2022年6月3日（⾦）北海道・Zepp Sapporo

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

2022年6月5日（⽇）宮城・仙台GIGS

時間：OPEN 16:00 / START 17:00

2022年6月10日（⾦）東京・Zepp DiverCity（TOKYO）

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

2022年6月18日（土）福島・郡山HIP SHOT JAPAN

時間：OPEN 17:30 / START 18:00

2022年6月25日（土）岩手・盛岡Change WAVE

時間：OPEN 17:30 / START 18:00

2022年7月8日（金）香川・高松MONSTER

時間：OPEN 18:30 / START 19:00

2022年7月10日（日）高知・高知X-pt.

時間：OPEN 16:30 / START 17:00

2022年7月16日（土）京都・京都磔磔

時間：OPEN 17:30 / START 18:00

2022年7月18日（月・祝）広島・広島CLUB QUATTRO

時間：OPEN 16:15/ START 17:00

2022年7月23日（土）茨城・水戸LIGHT HOUSE

時間：OPEN 17:30 / START 18:00

2022年7月30日（土）石川・金沢EIGHT HALL

時間：OPEN 17:30 / START 18:00

料金：全公演 6000円（税込・D代別）

※チケット購入の詳細はこちらへ

http://www.thebackhorn.com/

THE BACK HORN オフィシャルサイト： http://www.thebackhorn.com/