当初は昨年11月にグローバルプレミアされる予定だったマセラティの新型SUV「グレカーレ」。公開日が今年の3月に延期されることが発表されて以来、その登場が待ち望まれている。

【画像】「私はグレカーレです」と堂々と名乗る新型SUV(写真6点)

つい先ごろ、カモフラージュされたグレカーレが、グローバルプレミアに先駆けて公道での走行を開始したというニュースが届いた。カモフラージュとはいえ、車両のスタイルがかなりはっきりとわかる写真が公開されている。

このカモフラージュ車両には大きなメッセージが書かれていた。”CIAO, Im the Maserati Grecale. I cant tell you much more”「チャオ。私はマセラティ・グレカーレです。これ以上は言えません」

グレカーレのワールドプレミアは3月22日。その日まで詳細を楽しみに待ちたい。