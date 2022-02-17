中森明菜、ライブアルバム『イースト・ライヴ』初アナログ化

2022年5月1日にデビュー40周年を迎える中森明菜が、40周年記念第一弾リリース『AKINA EAST LIVE INDEX-XXIII＜2022ラッカーマスターサウンド＞』を「2022リマスター」で初アナログレコード化、「RECORD STORE DAY JAPAN 2022」の2022年4月23日に限定発売する。
本作品は、中森明菜が1989年4月29日、4月30日によみうりランドEASTで行ったデビュー8周年目の野外アニバーサリーライブ「AKINA INDEX-XXIII The 8th Anniversary」を収録した、キャリア初のライヴ・アルバム。デビューシングル曲「スローモーション」から23rdシングル『LIAR』までの全シングルA面曲＆『Blue on Pink』（「LIAR」カップリング曲）の全24曲を、コンサートの曲順通りに収録した、ベストライブになっている。
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さらに、オリジナルリリース時（1989年11月17日発売）のブックレットを復刻。追加で、オリジナルアナログマスターの録音シートやCDマスターのラベル、歴代CDリリース時の「帯」等、本作品の歴代リリースを総括した画像も掲載している。
そして、初アナログ化に際し、4枚のカラーレコード（紫、濃ピンク、白、透明）を収録した豪華BOX仕様となっている。
＜リリース情報＞
中森明菜
『AKINA EAST LIVE INDEX-XXIII （2022 Remaster）』4LP
発売日：2022年4月23日（土
【RECORD STORE DAY JAPAN 2022限定盤】
品番：WPJL-10157～60
価格：14300円（税込）
=収録曲=
Disc1 DISC COLOR：紫
（SIDE A）
1. TATTOO【21stシングル】
2. DESIRE -情熱- 【14thシングル】
（SIDE B）
1. Fin【16thシングル】
2. SOLITUDE【13thシングル】
3. BLONDE【18thシングル】
Disc2 DISC COLOR：濃ピンク
（SIDE A）
1. I MISSED "THE SHOCK"【22ndシングル】
2. SAND BEIGE -砂漠へ-【12thシングル】
3. AL-MAUJ （アルマージ） 【20thシングル】
（SIDE B）
1. ジプシー・クイーン【15thシングル】
2. TANGO NOIR （タンゴ ノアール）【17thシングル】
3. ミ・アモーレ[Meu amor e...]【11thシングル】
Disc3 DISC COLOR：白
（SIDE A）
1. スローモーション【1stシングル】
2. トワイライト－夕暮れ便り－【5thシングル】
3. セカンド・ラブ【3rdシングル】
4. 難破船【19thシングル】
（SIDE B）
1. 飾りじゃないのよ涙は【10thシングル】
2. 禁区【6thシングル】
3. 少女A 【2ndシングル】
4. 十戒 （1984）【9thシングル】
Disc4 DISC COLOR：透明
（SIDE A）
1. 1/2の神話【4thシングル】
2. サザン・ウインド【8thシングル】
3. 北ウイング【7thシングル】
（SIDE B）
1. Blue On Pink 【23rdシングル「LIAR」カップリング曲】
2. LIAR【23rdシングル】
中森明菜
『AKINA EAST LIVE INDEX-XXIII ＜2022ラッカーマスターサウンド＞』2CD
発売日：2022年3月16日（水）
品番：WPCL-13370～1
価格：3000円（税込）
各予約サイト
https://warnermusicjapan.lnk.to/AKINAEASTLIVEINDEX-XXIIIPu
=収録曲=
（Disc1）
1. TATTOO【21stシングル】
2. DESIRE -情熱- 【14thシングル】
3. Fin【16thシングル】
4. SOLITUDE【13thシングル】
5. BLONDE【18thシングル】
6. I MISSED "THE SHOCK"【22ndシングル】
7. SAND BEIGE -砂漠へ-【12thシングル】
8. AL-MAUJ （アルマージ）【20thシングル】
9. ジプシー・クイーン【15thシングル】
10.T ANGO NOIR （タンゴ ノアール）【17thシングル】
11. ミ・アモーレ[Meu amor e...]【11thシングル】
（Disc2） 1. スローモーション【1stシングル】
2. トワイライト－夕暮れ便り－【5thシングル】 3. セカンド・ラブ【3rdシングル】
4. 難破船【19thシングル】
5. 飾りじゃないのよ涙は【10thシングル】
6. 禁区【6thシングル】
7. 少女A 【2ndシングル】
8. 十戒 （1984）【9thシングル】
9. 1/2の神話【4thシングル】
10. サザン・ウインド【8thシングル】
11. 北ウイング【7thシングル】＜2位＞
12. Blue On Pink 【23rdシングル「LIAR」カップリング曲】
13. LIAR【23rdシングル】
中森明菜スペシャル・サイト：https://sp.wmg.jp/akinanakamori/