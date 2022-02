LiSAが昨年2月に東京・Zepp Haneda(TOKYO)で開催したアコースティックライブ「LiVE is Smile Always~unlasting shadow~」の模様を収録した映像作品が、4月13日にリリースされる。

このライブはもともと2020年春にツアー形式で開催が予定されていたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により延期に。約1年を経てZepp Hanedaにて有観客で開催され、その模様は配信を通じて国内外に届けられた。

今回のライブ映像作品はボックス仕様の完全数量生産限定盤Blu-ray、初回仕様限定盤Blu-rayおよびDVDの3仕様でリリースされる。完全数量生産限定盤には当日披露された全曲の音源を再マスタリングして収録したライブCD、ライブ写真を用いた卓上カレンダーやブックレットが付属する。

LiSA「LiVE is Smile Always~unlasting shadow~ at Zepp Haneda(TOKYO)」収録内容

01. ASH

02. 紅蓮華

03. BRAND NEW YOU

04. 変わらない青

05. 蜜

06. シルシ

07. 炎

08. unlasting

09. dawn

10. unlasting shadow medley※

11. Rally Go Round

12. やくそくのうた

13. ハウル

En-1. サプライズ

En-2. best day, best way



※unlasting shadow medley

01. KiSS me PARADOX

02. sweet friendship

03. オレンジサイダー

04. 妄想コントローラー

05. say my name の片想い

06. 1/f

07. リングアベル

08. LOVER "S" MiLE