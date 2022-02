大人のための本格的なキャラクタージュエリーを扱うユートレジャーは、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、『ルーニー・テューンズ』とコラボしたネックレス2種類を、2月16日(水)~3月15日(火)の期間限定で予約受付を行う。

『ルーニー・テューンズ』は、アメリカをはじめ世界中で楽しまれているワーナー・ブラザースが生み出したキャラクター達。

「どったのセンセー」のセリフで知られるウサギのバッグス・バニー、黄色いカナリアのトゥイーティーなど数々の個性的なキャラクターが登場する。

このたびの新作は、そんな『ルーニー・テューンズ』に登場するキャラクター、「トゥイーティー」と「バッグス・バニー」それぞれの特徴を立体的に表現したネックレス。360°細部まで作り込み、普段使いしやすいサイズ感に仕上がった。

LOONEY TUNES and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)