＠Loppi・Loppiオススメ限定☆かわいい・便利なローソン＆リラックマコラボグッズ

「@Loppi・Loppiオススメ(HMV&BOOKS online)」限定のリラックマグッズが新登場! 2022年3月1日(火)より、予約が開始される。

サンエックスのゆるかわなキャラクター「リラックマ」の新グッズ情報が到着した。

新登場する「@Loppi・Loppiオススメ(HMV&BOOKS online)」限定のリラックマグッズは、おうち時間をより充実させるキッチングッズをはじめ、ネックレスやジュエリースタンドなど、バラエティ豊かなラインナップ!

さらに、ローソン&リラックマコラボアートのぬいぐるみなど、ここでしか手に入らないグッズが多数ご用意されている。

ラインナップは、ローソン&リラックマコラボアートの「ファニーランチぬいぐるみ」/4180円(税込)、フォルクスワーゲンバス型のティッシュケースや小物入れが付属した「リラックマ フォルクスワーゲンバスティッシュボックス」/5280円(税込)、柔らかな光がやさしく包み込む機能的&オシャレなアクリル製インテリアライト「キイロイトリ LEDアクリルジュエリースタンド」/4180円(税込)など。

その他にもトースターやミルクパン、マグやランチボックス、アクセサリーなど、日々の生活を可愛く彩ってくれるアイテム揃いだ。

商品のご予約は、2022年3月1日(火)より全国のローソン店内の@Loppi・Loppiオススメ(HMV&BOOKS online)限定にてスタート。

商品のお渡しはアイテムによって異なってくるので、事前にチェックしておこう。

☆「@Loppi・Loppiオススメ(HMV&BOOKS online)」限定のリラックマグッズのイメージをみる(写真4点)>>>

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.