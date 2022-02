シナモロールのお誕生日パーティイベントが3月5日からスタート！

シナモロールのお誕生日をお祝いするイベント『Thank you(ハート)Cinnamoroll(サンキュー シナモロール)~みんなでバースデーパーティ!~』が、大阪・梅田で2022年3月5日(土)~4月3日(日)に開催決定!

バンダイナムコアミューズメントは、シナモロールのお誕生日イベント『Thank you(ハート)Cinnamoroll~みんなでバースデーパーティ!~』を、大阪・梅田にある『Hugood! from NAMJATOWN(ハグッド フロム ナンジャタウン)』にて開催する。

シナモロールは、ふわふわとかわいい白いこいぬの男のコで、若い女性を中心に幅広い年齢層に人気の癒し系キャラクターだ。サンリオといえばハローキティやマイメロディ、キキとララなどを思い浮かべる人も多いと思うが、『サンリオキャラクター大賞』では2020年、2021年と2年連続でシナモロールが1位となった。癒しのイメージで若い女性を中心に、幅広い年齢層に人気のキャラクターだ。

また、シナモロールは2022年にデビュー20周年を迎え、記念グッズやアニバーサリーショップなどが続々登場している、今、最もホットなキャラクターなのだ!

そんな大人気のシナモロールが3月6日にお誕生日を迎える! それを記念して開催される『Thank you(ハート)Cinnamoroll~みんなでバースデーパーティ!~』では、シナモロールを中心としたサンリオキャラクターズのオリジナルグッズ、コラボフードなどが登場する。

会場ではシナモロールの録り下ろしボイスが楽しめ、もれなくオリジナル景品がもらえる4つのミニゲームや、メインビジュアルの世界観に入り込めるフォトスポットなど見どころも満載。

また、描き下ろしビジュアルを使用したオリジナルグッズやミニゲーム景品も登場! かわいいグッズばかりで目移りしてしまいそう。

シナモロールのお誕生日を、期間限定のバースデーイベントでお祝いしよう♪

※『Thank you(ハート)Cinnamoroll~みんなでバースデーパーティ!~』のハートは記号。

(C)'22 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. S622158 S/F・G