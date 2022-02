現在開催中の『北京オリンピック』。2月16日(水)、一番のみどころは女子カーリング。この日は予選リーグが終盤戦に突入し、試合結果次第では、準決勝進出チームが決定し始めることになる。

日本代表「ロコ・ソラーレ」は、4勝1敗といい状態で予選リーグの中盤を迎えるも、前回大会のリベンジマッチとなった韓国戦で、ショットの精度が上がらず敗戦。一夜明けた15日のイギリス戦でも、その悪い流れを立て直すことができず2連敗。目下、予選リーグ4勝3敗の3位タイながら、厳しい状況でこの日のアメリカ戦を迎えてしまった。

日本が予選リーグ最終戦で対戦するスイスは、15日の試合を終了した時点で6勝1敗と、予選リーグで首位を独走する強さを見せており、日本としてはこの最終戦での勝利を、準決勝進出の絶対条件としないよう、アメリカ戦では是が非でも勝利が欲しいところだ。

ただし、ロコ・ソラーレは日本代表決定戦でも、2連敗から3連勝して代表の座を掴むなど、追い込まれたところで無類の強さを発揮する高い団結力がある。このアメリカとの試合では、その持ち前の土俵際の粘り腰に期待したいところだ。

アイスホッケーは男女とも、この日にメダル争いの佳境を迎える。男子は準々決勝で、アメリカ vs スロバキア、ROC vs デンマーク、フィンランド vs スイス、スウェーデン vs カナダの4試合が行われ、ベスト4が出揃う。

一方、女子はフィンランドとスイスが銅メダルを懸け、3位決定戦で激突。準々決勝で日本に圧勝したフィンランドが、この試合でどのようなゲーム運びを見せるかで、スマイル・ジャパンの現在地が浮き彫りになるだろう。

ショートトラックでは、男子5000mリレーで日本が順位決定戦に出場し、6位の座を狙うほか、女子1500mには菊池悠希・菊池純礼姉妹と神長汐音が出場し、メダル獲得を目指す。また、アルペンスキーは男子回転が行われ、小山陽平が出場。バイアスロン女子24kmリレーには日本チームが出場する。

なお、民放テレビ局のオリンピック公式動画配信サイト「gorin.jp」および、民放公式テレビポータル「TVer」では、大会の模様をライブ&ハイライトで配信する。

■2月15日(火)主なライブ配信

・アルペン男子回転 11:05 - 13:13

・バイアスロン女子24kmリレー 16:35 - 18:28

・アイスホッケー女子 3位決定戦 スイス vs フィンランド 20:20 - 22:48

・ショートトラック男子5000mリレー 決勝 /女子1500m 準々決勝~決勝 20:25 - 22:48

※ライブ配信予定は追加・変更になることがあります。随時更新されますので「gorin.jp」にて最新情報をご確認ください。