リアライズは、2月14日(月)〜3月3日(木)までの期間中、アニメ・漫画専門ECサイトであるAnimo(アニモ)で『すみっコぐらし』の商品の予約販売を開始した。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

2021年11月5日(金)には、劇場版第2弾『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』が公開された。

この度発売となるのは、そんな『すみっコぐらし』の木製プレート。長方形プレートと丸プレートの全2種で、長方形プレートは約18cm×10cm、丸プレートは約18cm(直径)となっている。

おやつを盛り付けたり、小物入れにしたりと、使い方はあなた次第♪

>>>プレートデザインやイメージを見る(写真11点)

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.