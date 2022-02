『ハリーポッター』アクセサリー・雑貨類27種！ユートレジャーが日本正規代理店でお取扱い開始！

大人のための本格的なキャラクタージュエリーを扱うユートレジャーが、イギリスの ”The Carat Shop”(キャラットショップ)の日本正式代理店となって、アイテムのお取扱いがスタートする。

”The Carat Shop” は、ハリー・ポッターゆかりの地イギリスで商品展開をしているブランド。

このたび、ユートレジャーが同ショップの日本正式代理店となり、”The Carat Shop” で取り扱うハリー・ポッター魔法ワールドの雑貨やアクセサリー、文房具など様々な商品をイギリスから取り寄せ、全27種類を2月15日(火)から発売開始することが発表された。

商品はユートレジャーコンセプトストア池袋、ユートレジャーオンラインショップにて取り扱いされる。

ラインナップは魔法学校に通う魔法使いたちの活躍を描いた作品『ハリーポッター』の世界観が美しくデザインに落とし込まれた珠玉のアイテム揃い。

ネックレスやピアスなど、ファンタジックなデザインのアイテムで作品の魅力をたっぷりと味わえそうだ。

「Golden Snitch Necklace」2420円(税込)や「Platform 9 3/4 Necklace」」2420円(税込)など、お手頃価格なのもうれしいところ。

『ハリーポッター』ゆかりの地で生まれたアクセや雑貨で、魔法体験してみよう♪

WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s22)