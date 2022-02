4月30日、5月1、3、4日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われるフェス「VIVA LA ROCK 2022」の出演アーティスト第2弾、および各アーティストの出演日割りが発表された。

今回明らかになったのは30日出演の秋山黄色、Awesome City Club、キタニタツヤ、BREIMEN、変態紳士クラブ、UNISON SQUARE GARDENと1日出演のCreepy Nuts、CHAI、3日出演のTHE ORAL CIGARETTES、TETORA、Dragon Ash、MAN WITH A MISSION、ヤバイTシャツ屋さん、4日出演のUVERworld、コロナナモレモモ(マキシマム ザ ホルモン2号店)、卓真(10-FEET)、BiSH、VIVA LA J-ROCK ANTHEMS、04 Limited Sazabysの計19組。「VIVA LA ROCK」のスペシャルバンド、VIVA LA J-ROCK ANTHEMSには亀田誠治、加藤隆志(東京スカパラダイスオーケストラ)、ピエール中野(凛として時雨)、伊澤一葉が参加する。

イープラスでは3月13日18:00までチケット全券種の第2次販売を実施中。

VIVA LA ROCK 2022

2022年4月30日(土)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

秋山黄色 / Awesome City Club /Ochunism / ODD Foot Works /キタニタツヤ / Kroi / 崎山蒼志 / TENDRE / Tempalay / Vaundy / ビッケブランカ / BREIMEN / 変態紳士クラブ / UNISON SQUARE GARDEN / Lucky Kilimanjaro / and more



2022年5月1日(日)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

映秀。/ Creepy Nuts / 小林私 / Saucy Dog / SHISHAMO /スピッツ / CHAI / NUMBER GIRL / 日食なつこ / ハルカミライ / My Hair is Bad / マカロニえんぴつ / Maki / ヤユヨ / and more



2022年5月3日(火・祝)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

打首獄門同好会 / THE ORAL CIGARETTES / coldrain / SiM / 四星球 / w.o.d. / TETORA / 10-FEET / Dragon Ash / NEE / Helsinki Lambda Club / マキシマム ザ ホルモン / MAN WITH A MISSION / moon drop / ヤバイTシャツ屋さん / and more



2022年5月4日(水・祝)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

UVERworld / クリープハイプ / コロナナモレモモ(マキシマム ザ ホルモン2号店) / SUPER BEAVER / sumika / 卓真(10-FEET) / the telephones / 東京スカパラダイスオーケストラ / にしな / Hakubi / BiSH /

VIVA LA J-ROCK ANTHEMS[亀田誠治(B)、加藤隆志(G / 東京スカパラダイスオーケストラ)、ピエール中野(Dr / 凛として時雨)、伊澤一葉(Key)] / 04 Limited Sazabys / フレデリック / 黒子首 / Mr.ふぉるて / and more