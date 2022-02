8月20、21日に千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセと大阪・舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)で開催される音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2022」の出演アーティスト第1弾が発表された。

21回目の開催、そして3年ぶりの「サマソニ」には、The 1975、ポスト・マローン、カーリー・レイ・ジェプセン、CL、ONE OK ROCK、The Libertines、Maneskin、ミーガン・ジー・スタリオン、The Offspring、ビーバドゥービーらが25組が出演。Primal Screamは幕張会場にて昨年発売30周年を迎えた名盤「Screamadelica」のセットを披露する。また大阪公演にのみKasabianも登場する。

「サマソニ」を主催するクリエイティブマンの代表・清水直樹氏は、3年ぶりの開催について「海外の音楽関係者には、いつまで日本は鎖国しているんだと言われることもあります。日本から海外に進出したアーティストは隔離もなく自由にツアーしているのにも関わらず、そのような状況下でもこれだけのアーティスト達が日本を愛し続けてくれて世界中から千葉と大阪に集結してくれるのは、今まで半世紀以上に及ぶ招聘プロモーターが作ってくれた強いパイプとファンの愛があるからこそでしょう」とコメント。「この先8月の開催までにどのようなレギュレーションになっていくかお伝えします。私達が目指すのは完全復活です。世界のフェスはもうそこに近づいていてコーチェラを始めどんどん前に進んでいます。失われた時間は戻って来ませんが、この夏その埋め合わせをするチャンスを下さい。もう萎縮していないでサマソニを体感することで日本が世界と繋がっていることを一緒に実感しませんか。もう一度あの夢のような素晴らしいフェスでの日々を取り戻しましょう。夢がなければそれを叶えることも出来ないのです」と音楽ファンに向けてメッセージを送っている。

今年の「サマソニ」のチケットの種類は1DAY、2DAY、そして1DAYチケットに専用ビューイングエリアや専用ラウンジなどの特典が付いたプラチナチケットの3種類。最速先行販売は2月18日にクリエイティブマンの会員サイトにてスタートする。

SUMMER SONIC 2022

2022年8月20日(土)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ / 大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

2022年8月21日(日)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ / 大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

<出演者>

The 1975 / ポスト・マローン / カーリー・レイ・ジェプセン / CL / Kasabian(大阪公演のみ) / The Libertines / Maneskin / ミーガン・ジー・スタリオン / ONE OK ROCK / The Offspring / Primal Scream(幕張公演のみ) / セイント・ヴィンセント / ヤングブラッド / All Time Low / ビーバドゥービー / Easy Life / Fishbone / グリフ / Inhaler / ケイシー・マスグレイヴス / Kula Shaker / The Linda Lindas / リナ・サワヤマ / Squid / The Struts / and more

※Maneskinの「a」はリング符号付きが正式表記。

クリエイティブマン代表清水直樹氏 コメント

2019年の夏、サマーソニックはB'z、RED HOT CHILI PEPPERS、THE CHAINSMOKERSというヘッドライナーを迎えて、およそ30万人が熱狂する中で一旦幕を閉じました。そして様々な苦難を乗り越えて開催にいたった昨年のスーパーソニックから、今復活のバトンが手渡されて3年ぶりに戻ってきます。



第一弾発表にして世界的に見てもハイレベルのアーティスト達が出揃いました。全米を制して今やジャンルレスの象徴、自らのフェスをも持つPOST MALONE。新時代の先頭を走り最も重要なバンドとなったイギリスの至宝THE 1975。東京は2013年以来の出演、世界を活動のベースにするスタジアム級バンドのONE OK ROCK。イタリアから全世界中を熱狂させてTHE ROLLONG STONESのツアーにも招かれ、今一番観たいロックバンドのMÅNESKIN。世界のラップクイーンにして大の日本アニメ好きMEGAN THEE STALLIONなどなど。今後も日本やアジアから追加アーティストが続々と発表されていきます。



