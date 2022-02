ビッケブランカ、胸が躍るウィンターソング「Winter Beat」ライブ映像公開

ビッケブランカが、2022年2月14日バレンタインデーに「Winter Beat」ライブ映像を公開した。

本映像は、2021年11月6日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催した「FATE TOUR 2147」ファイナル公演で披露されたもの。2022年3月23日に発売予定のメジャーデビュー5周年記念アルバム『BEST ALBUM SUPERVILLAIN』映像付き商品に収録される。

「Winter Beat」は、ファン投票でも3位を獲得した楽曲で、胸が躍るウィンターソング。MVでは、ロッテ『ガーナミルクチョコレート』を噛じる姿もあり、chocoholic ver.とバレンタイン・ソングとなっている。

また、メジャーデビュー5周年記念ベストアルバム『BEST ALBUM SUPERVILLAIN』は、 ビッケブランカ初の試みとして、ファン投票によって決定した楽曲を中心にセレクトされた。2016年のメジャーデビュー以降に発表された全作品より35曲収録される。投票は特設サイトで2021年12月18日21時から2022年1月10日まで実施。結果、1位は「ウララ」、2位はNHKドラマ10『群青領域』主題歌「北斗七星」、3位はウィンターソング「Winter Beat」になった。

さらに、ポップかつキャッチーなメロディーの新曲、クラシエフーズ『ヨーロピアンシリーズ』TVCMソング「アイライキュー」の収録も決定。最終全36曲が2枚組CDに収録される。

<リリース情報>

ビッケブランカ

メジャーデビュー5周年記念アルバム『BEST ALBUM SUPERVILLAIN』

発売日:2022年3月23日(水)

5周年特設サイト

https://vickeblanka.com/5th_year/

購入リンク

https://vickeblanka.lnk.to/BEST_ALBUM_SUPERVILLAIN_CD

[2CD+Blu-ray+GOODS]

初回生産限定

限定販売:French Link OFFICIAL SHOP / mu-mo SHOP

仕様:三方背BOX

グッズ:「CA4LA」コラボキャップ

特典:Music Video History副音声付き

品番:AVZ1-96904~5/B

価格:14500円(税抜)

スマプラ対応

[2CD+DVD+GOODS]

初回生産限定

限定販売:French Link OFFICIAL SHOP / mu-mo SHOP

仕様:三方背BOX

グッズ:「CA4LA」コラボキャップ

特典:Music Video History副音声付き

品番:AVZ1-96902~3/B

価格:14500円(税抜)

スマプラ対応

[2CD+Blu-ray]

品番:AVCD-96898~9/B

価格:7500円(税抜)

スマプラ対応

[2CD+DVD]

品番:AVCD-96896~7/B

価格:7500円(税抜)

スマプラ対応

[2CD only]

品番:AVCD-96900~1

価格:4000円(税抜)

スマプラ対応

※新曲「アイライキュー」

クラシエフーズ「ヨーロピアンシリーズ」TVCMソング

収録曲:

-CD-

Disc-1

1. ココラムウ

2. Natural Woman

3. Slave of Love

4. Echo

5. Golden

6. Moon Ride

7. Want You Back

8. Stray Cat

9. 幸せのアーチ

10. THUNDERBOLT

11. ウララ

12. Get Physical

13. Black Rover

14. 今ここで逢えたら

15. 夏の夢

16. まっしろ

17. Winter Beat

18. キロン

19. WALK – long ver.

Disc-2

1. Lucky Ending

2. Ca Va?

3. 白熊

4. Black Catcher

5. Shekebon!

6. TARA - 2020 Mix

7. かたうた

8. Avalanche

9. ミラージュ

10. ポニーテイル

11. 天

12. 蒼天のヴァンパイア

13. 夢醒めSunset

14. FATE

15. オオカミなら

16. 北斗七星

17. アイライキュー

-Blu-ray -

・FATE TOUR 2147 (2021.11.6 at LINE CUBE SHIBUYA)

1. Opening

2. 蒼天のヴァンパイア

3. 化かしHOUR NIGHT

4. Winter Beat

5. Death Dance

6. Want You Back

7. Shekebon!

8. FATE

9. ミラージュ

10. 夢醒めSunset

11. ポニーテイル

12. オオカミなら

13. Divided

14. まっしろ

15. Slave of Love

16. Ca Va?

17. ウララ

18. 天

19. 北斗七星

・Music Video History ※初回生産限定商品のみ副音声付き

1. Slave of Love

2. Take me Take out

3. Moon Ride

4. ウララ

5. Get Physical

6. 夏の夢

7. まっしろ

8. Winter Beat

9. Ca Va?

10. 白熊

11. Black Catcher

12. Shekebon!

13. ミラージュ

14. ポニーテイル

15. 蒼天のヴァンパイア

16. 夢醒めSunset

17. FATE

18. 北斗七星

19. アイライキュー

ビッケブランカ 公式HP:https://vickeblanka.com/