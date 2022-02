アニメ「マクロス」シリーズの40周年を記念したシェリル、ランカ、ワルキューレのコラボアルバム「デカルチャー!!ミクスチャー!!!!!」のジャケット、特設サイト、試聴動画第1弾が公開された。

通常盤と「初回限定フロンティア盤」「初回限定デルタ盤」が4月6日に同時発売される「デカルチャー!!ミクスチャー!!!!!」。ジャケットには「マクロスF」のキャラクターデザインを担当した江端里沙によるシェリルとランカ、「マクロスΔ」のキャラクター原案を手がけた実田千聖によるワルキューレの描き下ろしイラストがデザインされた。特設サイトはこのジャケットをオマージュしたデザインに仕上げられており、アルバムの情報を随時発信していく。

試聴動画第1弾はワルキューレが歌う「サヨナラノツバサ ~the end of triangle」。試聴動画は毎週1曲ずつ第6弾まで展開され、アルバムの収録曲を1コーラスずつ聴くことができる。

なお「初回限定フロンティア盤」「初回限定デルタ盤」を2月22日23時59分までに同時予約すると、特典CDとしてシェリル、ランカ、ワルキューレが“衝撃的だった(デカルチャーな)”出来事を告白する「デカルチャー!!エピソードCD!!!!!」が付属。特典CDのレーベル面も解禁となり、江端、実田の描き下ろしイラストが使用された。

「デカルチャー!!ミクスチャー!!!!!」トラックリスト

通常版 / 全11曲

01. 僕らの戦場 / シェリル・ノーム&ランカ・リー

02. ライオン / ワルキューレ

03. いけないボーダーライン / シェリル・ノーム&ランカ・リー

04. ノーザンクロス / ワルキューレ

05. GIRAFFE BLUES / シェリル・ノーム

06. 放課後オーバーフロウ / ワルキューレ

07. 不確定性☆COSMIC MOVEMENT / ランカ・リー

08. ユニバーサル・バニー / ワルキューレ

09. 破滅の純情 / シェリル・ノーム&ランカ・リー

10. サヨナラノツバサ~ the end of triangle / ワルキューレ

11. 愛・おぼえていますか(40th Anniversary DeCulture Edition)/ シェリル・ランカ・ワルキューレ

初回限定フロンティア盤

通常版 / 全11曲、CDボーナストラック / 爛々スペシャルボーナスメドレー(Δ得盛り) / シェリル・ノーム&ランカ・リー

爛々スペシャルボーナスメドレー(Δ得盛り)楽曲:一度だけの恋なら~ワルキューレがとまらない~Walkure Attack!~ワルキューレは裏切らない~LOVE! THUNDER GLOW~God Bless You~ワルキューレはあきらめない~ワルキューレがとまらない~ルンがピカッと光ったら

初回限定デルタ盤

通常版 / 全11曲、CDボーナストラック / 娘々スペシャルサービスメドレー(特盛り)/ ワルキューレ

娘々スペシャルサービスメドレー(特盛り)楽曲:ライオン~インフィニティ~私の彼はパイロット~ダイアモンド クレバス~星間飛行~What 'bout my star?~射手座☆午後九時Don't be late~トライアングラー(fight on stage)~アナタノオト~アイモ~What 'bout my star?~愛・おぼえていますか~ライオン

