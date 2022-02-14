吉田秋生原作による舞台「“STRAYDOG”Produce『海街diary』」のメインビジュアルが公開された。

3月30日から4月3日まで東京・シアターサンモールで、4月9日と10日に大阪・ABCホールで上演される舞台「海街diary」。2017年の公演を新たなキャストを迎えて再演するものだ。メインビジュアルには、花奈澪扮する香田幸、須藤茉麻扮する香田佳乃、後藤萌咲扮する香田千佳、KANO扮する浅野すずが食卓を囲む様子が捉えられた。現在、チケットのファンクラブ先行が実施中。

「海街diary」は鎌倉を舞台に、香田家の三姉妹と、そこに引き取られた母親違いの妹・すずらの共同生活を描くヒューマンドラマ。2006年から2018年にかけて月刊flowers（小学館）で連載され、第11回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞、マンガ大賞2013年、第61回小学館漫画賞の一般向け部門を受賞した。2015年には是枝裕和監督により実写映画化も果たしている。

「“STRAYDOG”Produce『海街diary』」

期間：2022年3月30日（水）～4月3日（日）

劇場：東京都 シアターサンモール



期間：2022年4月9日（土）～10日（日）

劇場：大阪府 ABCホール

スタッフ

原作：吉田秋生「海街diary」（小学館フラワーズコミックス刊）

脚本・演出：森岡利行

キャスト

花奈澪、須藤茉麻、後藤萌咲、KANO（＠onefive）、八木将康（劇団EXILE）、ゆめ真音、中本大賀（円神／Aチーム）、寒川綾奈（Bチーム）、平井沙弥、高野渚、中原和宏、芳本美代子、ふじわらみほ、服部令子、北川都喜子、吉田知生（Aチーム）、岡野圭吾、市川大希（Bチーム）、長谷川幹（Bチーム）、綾部琥牙、田中直人（Bチーム）、廣岡聖、馬場奈々瀬、中田茉奈実、稲岡志織、稲葉ななこ、榑林里奈、鎌倉優奈、上村文香、毛利昂人、水谷恵麻、松本昂、佐藤仁、Les.R

※大阪公演にはシングルキャストおよびAチームのキャストが出演。