チェッカーズが1992年12月28日に東京・日本武道館で開催したラストライブの模様が、全国の映画館で上映される。

チェッカーズのラストライブの模様は、今年1月にNHK BSプレミアムおよびBS4Kにて4K画質相当の映像レストアを施したリマスター版が放送され話題になったばかり。劇場版はNHKで放送された内容に約20分の秘蔵映像を追加した5.1chデジタルリマスター版となる。詳細は決定次第、公式サイトやSNSでアナウンスされる。

藤井郁弥(Vo)、武内享(G)、高杢禎彦(Vo)、大土井裕二(B)、鶴久政治(Vo)、徳永善也(Dr)、藤井尚之(Sax)からなるチェッカーズは、1983年にシングル「ギザギザハートの子守唄」でデビュー。1992年12月31日に解散するまでに「涙のリクエスト」「ジュリアに傷心」「NANA」「夜明けのブレス」など数多くのヒット曲をリリースし、一世を風靡した。

チェッカーズ ラストライブ セットリスト

1. FINAL LAP

2. ギザギザハートの子守唄

3. Yellow Cab

4. 80%

5. NANA

6. Lonely Soldier

7. I Love you, SAYONARA

8. 夜明けのブレス

9. 涙のリクエスト

10. 青い目のHigh School Queen

11. 時のK-City

12. 神様お願い(TRICKLE TRICKLE)

13. Hello

14. ミセスマーメイド

15. HEART IS GUN ~ピストルを手に入れた夜~

16. 愛と夢のFASCIST

17. IT’S ALRIGHT

18. See you yesterday

19. 90'S S.D.R

20. Present for you

21. Long Road

22. Friends and Dream

23. Standing on the Rainbow

24. Rainbow Station

25. I Have a Dream

