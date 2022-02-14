JO1が主演を務めるドラマ「ショート・プログラム」のキービジュアル、各メンバーが出演する作品タイトルなどの詳細が発表された。

3月1日（火）よりAmazon Prime Videoで配信される「ショート・プログラム」は、あだち充による同名の1話読み切り短編集を原作とした恋愛青春ドラマ。キービジュアルにはJO1メンバーのドラマのビジュアルと、原作ヒロインのイラストが組み合わせてデザインされている。なお各話の作品タイトルやそれぞれのメンバーが演じる役名も解禁に。ヒロインのキャストは、明日2月15日に発表される。なお本日2月14日17:00には、劇中シーンを盛り込んだティザー映像がAmazon Prime VideoのYouTubeチャンネルにて公開される。

またAmazon Prime Videoでは、JO1のさまざまなコンテンツを3月1日（火）より順次公開。「PRODUCE 101 JAPAN」でのメンバー1人ひとりの軌跡を追うドキュメンタリー「PRODUCE 101 JAPAN～JO1誕生の軌跡～」のディレクターズカット版や、バラエティ番組「JO1 HOUSE」の厳選集、また「JO1 1ST FANMEETING」「JO1 1st Live Streaming Concert『STARLIGHT』」「JO1 Live Streaming Concert STARLIGHT:DELUXE」といったイベントやライブの映像がラインナップされている。配信スケジュールは後日発表される。

「ショート・プログラム」主演＆作品タイトル

・「スプリングコール」主演：大平祥生（新庄公平役）

・「近況」主演：川尻蓮（杉井和彦役）

・「プラス1」主演：川西拓実（今井一郎役）

・「なにがなんだか」主演：木全翔也（片岡圭一役）

・「若葉マーク」主演：金城碧海（田所岬役）

・「途中下車」主演：河野純喜（松村渡役）

・「どこ吹く風」主演：佐藤景瑚（田原正平役）

・「ショート・プログラム」主演：白岩瑠姫（戸田星也役）

・「ゆく春」主演：鶴房汐恩（上原謙司役）

・「メモリーオフ」主演：豆原一成（戸志野はじめ役）

・「交差点前」主演：與那城奨（竹地春彦役）

「ショート・プログラム」

Amazon Prime Videoにて2022年3月1日（火）より配信

出演：大平祥生、川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、鶴房汐恩、豆原一成、與那城奨 ほか

原作：あだち充

脚本：山浦雅大、守口悠介 ほか

監督：渡部亮平、菊地健雄、上村奈帆、土屋哲彦、益山貴司、森谷雄

プロデューサー：北橋悠佑、森谷雄、斎木綾乃

制作：アットムービー

製作：吉本興業

Amazon Prime Videoで配信されるJO1過去コンテンツ

・PRODUCE 101 JAPAN～JO1誕生の軌跡～ Directors CUT

・JO1 HOUSE 超厳選集!

・JO1 1ST FANMEETING

・JO1 1st Live Streaming Concert「STARLIGHT」

・JO1 Live Streaming Concert STARLIGHT:DELUXE