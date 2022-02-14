あだち充原作によるドラマ「ショート・プログラム」のビジュアル、各エピソードの詳細が発表された。

3月1日よりAmazon Prime Videoにて独占配信される同作は、あだちの短編集「ショート・プログラム」をもとにした作品。ボーイズグループ・JO1のメンバー11人が、各エピソードの主人公を演じる。

キービジュアルはJO1のメンバーのビジュアルと、原作のヒロインのイラストを組み合わせたもの。各エピソードの主演は「スプリングコール」を大平祥生、「近況」を川尻蓮、「プラス1」を川西拓実、「なにがなんだか」を木全翔也、「若葉マーク」を金城碧海、「途中下車」を河野純喜、「どこ吹く風」を佐藤景瑚、「ショート・プログラム」を白岩瑠姫、「ゆく春」を鶴房汐恩、「メモリーオフ」を豆原一成、「交差点前」を與那城奨が務める。なおヒロインキャストは、明日2月15日に発表される。

さらに「ショート・プログラム」のティザー“JO1 ver.”が、本日17時にAmazon Prime Video YouTubeで公開に。JO1が手がける主題歌「Dreamer」と、メンバーの出演シーンで構成されている。なお本日より主題歌「Dreamer」の音源も解禁されている。

「ショート・プログラム」主演＆作品タイトル

「スプリングコール」主演：大平祥生（新庄公平役）

「近況」主演：川尻蓮（杉井和彦役）

「プラス1」主演：川西拓実（今井一郎役）

「なにがなんだか」主演：木全翔也（片岡圭一役）

「若葉マーク」主演：金城碧海（田所岬役）

「途中下車」主演：河野純喜（松村渡役）

「どこ吹く風」主演：佐藤景瑚（田原正平役）

「ショート・プログラム」主演：白岩瑠姫（戸田星也役）

「ゆく春」主演：鶴房汐恩（上原謙司役）

「メモリーオフ」主演：豆原一成（戸志野はじめ役）

「交差点前」主演：與那城奨（竹地春彦役）

「ショート・プログラム」

Amazon Prime Videoにて2022年3月1日配信

出演：大平祥生、川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、鶴房汐恩、豆原一成、與那城奨 ほか

原作：あだち充

脚本：山浦雅大、守口悠介 ほか

監督：渡部亮平、菊地健雄、上村奈帆、土屋哲彦、益山貴司、森谷雄

プロデューサー：北橋悠佑、森谷雄、斎木綾乃

制作：アットムービー

製作：吉本興業