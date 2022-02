大網が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「V.S.シリーズ 遊☆戯☆王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS 海馬瀬人 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS(メガハウス)」を現在案内中だ。

『遊☆戯☆王』を原作とし、2000年から放映開始となった大人気アニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』。カードゲームを基本としたストーリーとなっており、今なお子どもだけではなく大人も含め、根強い人気を集めている。

『遊☆戯☆王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS』は、2016年4月に公開された遊☆戯☆王シリーズ初の長編映画だ。

そんな本作より、青眼の白龍、青眼の亜白龍を召喚する姿で海馬瀬人がV.S.シリーズに登場!

2体の龍を従え、鋭い眼差しの先に見据えるは勝利のみ。作品の世界観を凝縮した空間構成、エッジの効いた造形と彩色を高次元で融合させ立体化した。どこから見ても圧倒される存在感を、是非手元で堪能してほしい。

(C) スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI