誰よりも早く登校するのはナゼ!? 10代が語る「これも青春だ！」エピソード

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」。2月8日(火)は、ブルボン・フェットチーネグミのTwitterキャンペーン「『みんなの青春』配達便」とコラボして、「これも青春だ!逆電 supported by ブルボン」をお届けしました。番組では「キラキラだけが青春じゃない」「これも青春だ!」というエピソードを募集。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭がリスナーと電話をつなぎ、それぞれが思う“青春”を聞いていきました。今回は、そのなかから「早めに登校して朝活をしている」という高2の女性リスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:恋人と一緒に下校する、部活で大会に出場する……そんなキラキラしたことだけが青春ではありません! 今夜は、「これも青春なんじゃない?」と思う生徒(リスナー)の話を聞いていきたいと思います!こもり校長:朝早くというのは、何時くらいに登校しているの?リスナー:8時くらいです。こもり校長:授業は何時からなの?リスナー:8時40分からなんですけど、30分から朝の読書があります。こもり校長:ラジオは何を聴いているの?リスナー:「SCHOOL OF LOCK!」をリアタイできなかったときは(radikoの)タイムフリーで聴いて、リアタイできた日は(TOKYO FMの)朝の番組「ワンモ」(ONE MORNING)を聴いています。ぺえ教頭:TOKYO FMをいっぱい聴いてくれているのね(笑)。こもり校長:ありがとうね(笑)。ぺえ教頭:朝活をしている子は他にもいるの?リスナー:少しいます。音楽を聴きながら勉強している人とか、いちゃいちゃしているカップルもいます(笑)。こもり校長:朝から!? いいね~青春!ぺえ教頭:私もそうだったかも……(笑)。私も彼氏も、学校が終わったらすぐに部活だったから、学校でいちゃいちゃできてあまり人がいない時間って朝なんだよね。こもり校長:そこか(笑)!ぺえ教頭:ごめんね、私はそっち側だったわ(笑)。リスナー:(笑)。こもり校長:朝活をやっている人は、どれくらいいるの? 5、6人くらい?リスナー:そうですね、そのくらいです。こもり校長:同じ時間を共有しているクラスメートは、そのくらいなんだね。もう少しで高2が終わって、高3になったら現実的なことを考えないといけなくなるからさ。この自由な時間を大切にしてよ!リスナー:はい!こもり校長:話を聞かせてくれてありがとう。青春を楽しんでね!リスナー:はい! ありがとうございました!ぺえ教頭:(電話を切ったあと)私も早く学校に行って、彼氏といちゃいちゃしているタイプだったんだけど、「なんでこんなに早く来てるの!?」って人が、クラスに1人は必ずいたんだよね(笑)。でも何にもやってないのよ!こもり校長:(笑)。登校に時間がかかるから、じゃなくて?ぺえ教頭:ちがうよ、あの子自転車で来てたもん(笑)。そこまで仲良くなかったから理由は聞けなかったけど、いまだに謎だね(笑)。こもり校長:でも「SCHOOL OF LOCK!」を聴いてくれている生徒のなかにも、「誰よりも早く学校に行っています」って人がいるんじゃないかな?ぺえ教頭:クラスに1人はいるからね、理由が聞きたい!こもり校長:絶対に一番早く教室に来る理由を教えて!このトークの後には、校長教頭の呼びかけに応じて『私の青春は、教室に1番に着くことです』という高1の女性リスナーが登場。朝イチに登校する理由は「職員室に教室の鍵を取りにいった際に、先生と話すのが楽しいから」というものでした。30分近く誰もいない教室で過ごすのは、なんとも言えない特別感があるそうです。また、こもり校長とぺえ教頭が、青春時代の写真を紹介する時間もありました。こもり校長は、“ダンスという青春の光を見つけた”小学4年生当時の1枚、ぺえ教頭はバレーボールでジュニアオリンピックの県代表に選ばれプレーをしている中学3年生当時の1枚です。これらは、番組の公式ツイッターに掲載されています。ブルボンは、2月8日(火)よりフェットチーネグミのツイッターキャンペーンをスタート。「#ブルボンさんこれが青春です」と(@Bourbon_JP)をつけて“青春”の写真を投稿するとプレゼントがもらえるとのことです。この日の放送では、電話をつないだリスナーなど7名に、クラス全員分のフェットチーネグミがプレゼントされました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/