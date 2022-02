ぺえ教頭 初のエッセイ本『退屈の愛し方』発売 表紙はウェディングドレス姿ですっぴん、手には仏花

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。2月10日の放送で、パーソナリティぺえ教頭が、エッセイ本『退屈の愛し方』(KADOKAWA)の発売を発表しました。翌11日には、こもり校長と本の表紙や内容についてもトークしました。こもり校長:教頭、ツイッター見たよ!ぺえ教頭:3月22日に、初のエッセイ本を出させていただくんですけど……。こもり校長:(概要には)「ぺえ哲学が満載」って書いてあったよ。よっ! カリスマ!ぺえ教頭:「退屈の愛し方」というタイトルで……。4月22日の誕生日で三十路になるわけよ。世間では崖っぷちなんて言われるけど……。その誕生日の1ヵ月前というタイミングで、私の生きてきた証として本音を綴って……。こもり校長:お~いいね!ぺえ教頭:YouTubeとかこのSCHOOL OF LOCK! でも、けっこう本音をお話しさせてもらっているんだけど。それ以上に本音が綴られた1冊になっています。こもり校長:作品に残してやろうと思ったわけね?ぺえ教頭:そうね。校長は、さっき一部分だけね?こもり校長:先にちょこっとだけ読ましてもらったけど……ヤバい!ぺえ教頭:ヤダ、嬉しい!(2月10日放送分)【リスナーのメッセージ:ぺえ教頭! 初のエッセイ発売決定おめでとうございます! 表紙もかわいくて、何よりぺえ教頭のドレス姿が似合ってて、買います!】ぺえ教頭:嬉しい! ありがとうございます~。こもり校長:いい表紙だよね、東京の街とドレス。すっぴんっていうところも何かいい。哀愁漂ってるというか、ああいうのってすごくリアル!ぺえ教頭:“幸せと地獄”みたいなものを、1枚の写真にしたくて。それこそ、すっぴんとウェディングドレスって、ちょっと対照的なものじゃない?こもり校長:うんうん、相反してるもんね。ぺえ教頭:あとね、ウェディングドレスを着て持っているのが、実は仏花……仏壇とかに飾るような花なのよ。そういう普段だったら一緒にならないものを一緒にして、“理想と現実”みたいなものをいろいろ表現してみた表紙になってます。こもり校長:あの表紙めちゃくちゃいい! すごいアーティスティックな感じもするし、芸術っぽいというか。メッセージ性があるから、すっごい引き込まれる。俺も同じバージョンを……タキシード着て、でも髪の毛はボサボサでメイクもしないで撮りたいなっ、て普通に思った。あの世界観すっごい好き。ぺえ教頭:ありがとう~。もちろん、自分のキラキラした幸せを追い求めて上京して、今の仕事をしてるんだけれども。蓋を開けてみたら「あれ? ちょっと現実は甘くないな」みたいな世界だったり、期待し過ぎてすごい痛い目を見たりとか。そういう自分を1冊にまとめたくて……。こもり校長:いいね。ぺえ教頭:私って、どっちかって言うとそこまで張り切ってないじゃない。でも5年前のデビューしたぐらいのときは、すごい張り切って頑張って、すごいくたびれて。自分じゃないものを演じて、人生楽しくなかったのね。でも今こうやって、ちょっと正直暇な人生……(笑)。こもり校長:まぁ、余白があるってことだよね?ぺえ教頭:そうそう。ちょっと退屈な時間が多い人生・時間を過ごしてて。「そんな退屈を愛せたら、何だか自分も愛せるようになれるんじゃないの?」なんて思ったりして、この1冊にいろんな言葉を詰め込んでみました。こもり校長:だってもう、今のがそのままタイトルだもんね。ぺえ教頭:そう、『退屈の愛し方』っていう。退屈とか平凡って言葉は、ちょっと良くないっていうか……。もっと頑張らなきゃみたいな気持ちになると思うんだけど。「それって愛し方を知れば、すごく綺麗なものよ?」って思うわけよ。こもり校長:うんうん。ぺえ教頭:私は世の中をちょっと小バカにして、正直斜めから物事を見て楽に生きてる(笑)。そんな自分を今は愛せてるから……。この本は、自己啓発本みたいな……“読んだら人生が変わります”とか、“お金が稼げるようになります”とかそういうのじゃなくて。1日が終わってベッドに入ってこの本のページをめくったら、「あ、こんな日もあるよね」みたいな。読んでくれる人が楽な気持ちになれるといいな、と思って。こもり校長:すごくいいメッセージ性もあるし……ちょっとだけ出る前の文章も読ませてもらったけど、本当にさわりだけ読んだけど、すっごい興味ある!ぺえ教頭:本当?(笑)。こもり校長:まだ出てないから言えないけど、その内容でSCHOOL OF LOCK! の授業(放送)をやりたいなと思ったぐらい!ぺえ教頭:ありがとう。こもり校長:発売日は3月22日ですから! 生徒(リスナー)のみんな、校長と一緒に楽しみに待っていましょう!ぺえ教頭:ぜひお願いします!(2月11日放送分)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/