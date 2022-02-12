4月15日から17日にかけて群馬・伊勢崎市文化会館で行われるLACCO TOWER主催のロックフェス「I ROCKS 2022 stand by LACCO TOWER」の出演アーティスト第1弾が発表された。
「I ROCKS 2022」は今年、結成20周年を迎えるLACCO TOWERが故郷の群馬県を舞台に行う3日間のイベント。1日目は「YOUTH」と題してLACCO TOWERによるワンマンライブが、2日目は「JAM」というタイトルでLACCO TOWERと縁のあるアーティストとのコラボレーションライブが繰り広げられる。「FIRE」と名付けられた最終日は、LACCO TOWERにとって盟友と言えるアーティストたちとの対バンライブが行われる。
本日の発表では2日目に忘れらんねえよ、BRADIOの真行寺貴秋と大山聡一、中田裕二、PON（ラックライフ）ら、3日目にG-FREAK FACTORY、THE BACK HORN、BRADIO、ラックライフなどが出演することが明らかになった。最終日の追加アーティストは後日アナウンスされる。なおチケットの先行オフィシャル抽選予約は本日2月12日か20日まで。
I ROCKS 2022 stand by LACCO TOWER
YOUTH
2022年4月15日（金）群馬県 伊勢崎市文化会館
OPEN 17:00 / START 18:00
＜出演者＞
LACCO TOWER
JAM
2022年4月16日（土）群馬県 伊勢崎市文化会館
OPEN 12:00 / START 13:00
＜出演者＞
LACCO TOWER / 河内健悟（ircle） / 柴田隆浩（忘れらんねえよ） / 真行寺貴秋 from BRADIO / 大山聡一 from BRADIO / DJガッツいわせ with スベリー・マーキュリー / 中田裕二 / PON（ラックライフ） / 村松拓（
Nothing's Carved In Stone、ABSTRACT MASH） / LACCO TOWER Performers Directed by Kensuke
FIRE
2022年4月17日（日）群馬県 伊勢崎市文化会館
OPEN 10:00 / START 11:00
＜出演者＞
LACCO TOWER / Ivy to Fraudulent Game / KAKASHI / G-FREAK FACTORY / THE BACK HORN / BRADIO / ラックライフ / and more