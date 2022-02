4月15日から17日にかけて群馬・伊勢崎市文化会館で行われるLACCO TOWER主催のロックフェス「I ROCKS 2022 stand by LACCO TOWER」の出演アーティスト第1弾が発表された。

「I ROCKS 2022」は今年、結成20周年を迎えるLACCO TOWERが故郷の群馬県を舞台に行う3日間のイベント。1日目は「YOUTH」と題してLACCO TOWERによるワンマンライブが、2日目は「JAM」というタイトルでLACCO TOWERと縁のあるアーティストとのコラボレーションライブが繰り広げられる。「FIRE」と名付けられた最終日は、LACCO TOWERにとって盟友と言えるアーティストたちとの対バンライブが行われる。

本日の発表では2日目に忘れらんねえよ、BRADIOの真行寺貴秋と大山聡一、中田裕二、PON(ラックライフ)ら、3日目にG-FREAK FACTORY、THE BACK HORN、BRADIO、ラックライフなどが出演することが明らかになった。最終日の追加アーティストは後日アナウンスされる。なおチケットの先行オフィシャル抽選予約は本日2月12日か20日まで。

I ROCKS 2022 stand by LACCO TOWER

YOUTH

2022年4月15日(金)群馬県 伊勢崎市文化会館

OPEN 17:00 / START 18:00

<出演者>

LACCO TOWER

JAM

2022年4月16日(土)群馬県 伊勢崎市文化会館

OPEN 12:00 / START 13:00

<出演者>

LACCO TOWER / 河内健悟(ircle) / 柴田隆浩(忘れらんねえよ) / 真行寺貴秋 from BRADIO / 大山聡一 from BRADIO / DJガッツいわせ with スベリー・マーキュリー / 中田裕二 / PON(ラックライフ) / 村松拓(

Nothing's Carved In Stone、ABSTRACT MASH) / LACCO TOWER Performers Directed by Kensuke

FIRE

2022年4月17日(日)群馬県 伊勢崎市文化会館

OPEN 10:00 / START 11:00

<出演者>

LACCO TOWER / Ivy to Fraudulent Game / KAKASHI / G-FREAK FACTORY / THE BACK HORN / BRADIO / ラックライフ / and more