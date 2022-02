2月14日の食玩はプリキュアにすみっコにツイステ、ポケモンも！

食品玩具、いわゆる食玩。メーカーによっては玩具菓子=玩菓と呼ぶ事もあるジャンルの商品だ。

ここでは2022年2月14日の月曜日に発売となる食玩から、注目アイテムをご紹介しよう。奇しくもバレンタインデーである。

最初は「MINI CHARM COLLECTION プリキュアオールスターズ」。プリキュアオールスターズのアイテムを大人可愛くミニチュアにしたチャームコレクションだ。最新作『デリシャスパーティ♡プリキュア』のアイテムもラインナップされている。

ミニサイズながらも細部までしっかり造形再現し、高級感のあるキラキラのメッキ加工とメタリック彩色を隅々まで施した豪華仕様となっている。ボールチェーン付き。パッケージは中身が見える窓付き仕様なので、そのまま飾って楽しむこともできる。

ハートフルコミューン、キュアモ、ココロパフューム、スマイルパクト、ハートキュアウォッチの全5種。

各全高約4.5センチ。

続いては「すみっコぐらしフレンズ5」。『すみっコぐらし』の手のひらサイズのソフビ人形の第5弾だ。

今回は「いっしょにおとまり会」テーマの可愛いパジャマを着たすみっコたちや、まくらでねそべっているすみっコたちをラインナップしている。

しろくま、ぺんぎん?&たぴおか、とんかつ、ねこ、とかげ、ぺんぎん(本物)、とかげ(本物)、えびふらいのしっぽ&あじふらいのしっぽの全8種。

各全高約5.5センチ。

お次は「ポケモンキッズ ディアルガ&パルキア&アルセウス編」。テレビアニメ『ポケットモンスター』に登場するポケモンを立体化したミニソフビ人形だ。

今回は「第3回ポケモンキッズイラストコンテスト-ピカチュウと仲良しポケモン-」でグランプリに輝いた3作品を収録している。

ピカチュウ&モクローなど、全15種。

各全高約5センチ。

ゲーム系では「『ディズニー ツイステッドワンダーランド』ツインウエハース」が登場。同作のプラカード付きウエハースとしては第6弾だが、菓子がツインウエハースに変更されたため、ナンバーがリセットされている。

新アートをオリジナルアレンジしたナイトレイブンカレッジ全22寮生のカードを収録。カードは全種キラキラのホロ仕様だ。

キャラクターカード22種、キャラクターカード(箔押しver.)7種の全29種。

各約5.6×8.3センチ。

最後は「武将の刀」。織田信長や明智光秀といった歴史に残る武将の持った刀と火縄銃を再現したミニチュアモデル。同じ刀の1/8スケールと1/12スケールがセットになっている。

1/8スケールは刀身&白鞘の柄、1/12スケールは拵&鞘付きで納刀可能。刀架も付属する。

鶴丸国永1A、鶴丸国永1B、大般若長光2A、大般若長光2B、明智近景3A、明智近景3B、歌仙兼定4A、歌仙兼定4B、薬研藤四郎5A、薬研藤四郎5Bの全10種。

1/8スケール刀身全長約11.1センチ、1・12スケール刀全長約8.4センチ(大般若長光)。

それぞれ全国のスーパーや量販店などのお菓子売り場にて発売される。

