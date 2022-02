iri、1年11ヶ月振りの5thアルバム『neon』トレーラー映像公開

iriが、2022年2月23日にリリースする5th ALBUM『neon』のトレーラー映像を公開した。

トレーラー映像は4thアルバム『Sparkle』以降、既に公開となっている「言えない」、「はじまりの日」、「渦」、「摩天楼」のMVを元に制作された。4thアルバムから1年11ヶ月振りのリリースとなる新アルバムへの期待と軌跡を感じられる映像となっている。

<リリース情報>

iri

5thアルバム『neon』

発売日:2021年2月23日(祝・水)リリース(ストリーミング、DL、CD)

初回限定盤(CD+CD)

品番:VIZL-2011

価格:3960円(税込)

通常盤(CD)

品番:VICL-65662

価格:3300円(税込)

=収録曲=

1. はずでした produced by Yaffle(TOKA)

2. 渦(neon) produced by Yaffle(TOKA)

3. 泡 produced by Yaffle(TOKA)

4. 摩天楼 produced by Yaffle(TOKA)

5. 目覚め Sound Produced by mabanua

6. はじまりの日 Sound Produced by TAAR, 三浦淳悟(PETROLZ)

7. Waver Sound Produced by TAAR, Shin Sakiura

8. 雨の匂い Sound Produced by TAAR

9. darling Sound Produced by Kan Sano

10. 言えない Sound Produced by ESME MORI

11. baton Sound Produced by ESME MORI

12. The game Sound Produced by %C

初回盤付属Disc 「iris other select ”2016-2020”」

1. 無理相反 1st ALBUM「Groove it」収録曲

2. Wandering 1st ALBUM「Groove it」収録曲

3. Fancy City 1st ALBUM「Groove it」収録曲

4. blue hour 1st SG「Watashi」収録曲

5. Never end 1st SG「Watashi」収録曲

6. Moonlight flit 1st EP「life ep」収録曲

7. your answer 2nd ALBUM「Juice」 / 1st SG「Watashi」初回限定盤 収録曲

8. ガールズトーク 2nd ALBUM「Juice」収録曲

9. stroll 2nd SG「Only One」収録曲

10. Flashlight 3rd AL「Shade」収録曲

11. Keep on trying 3rd AL「Shade」収録曲

12. mirror 3rd AL「Shade」収録曲

13. 飛行 3rd AL「Shade」 / 2nd SG「Only One」 収録曲

14. Coaster 4th ALBUM「Sparkle」収録曲

15. COME BACK TO MY CITY 4th ALBUM「Sparkle」収録曲

16. Freaking 4th ALBUM「Sparkle」収録曲

iri

LIVE BD/DVD 『iri 5th Anniversary Live”2016-2021”』

発売日:2022年2月23日(祝・水)

Blu-ray

品番:VIXL-367

価格:4950円(税込)

DVD

品番:VIBL-1048

価格:4400円(税込)

=収録曲=

1. ナイトグルーヴ

2. 半疑じゃない

3. Watashi

4. Corner

5. Shade

6. make me bright

7. SUMMER END

8. Wonderland

9. 24-25

10. Sparkle

11. 言えない

12. はじまりの日

13. 会いたいわ

14. 東へ西へ

15. 渦

16. Only One

17. 無理相反

18. brother

EN. rhythm

<ライブ情報>

「iri Presents ”Acoustic ONEMAN SHOW”」

2022年4月27日(水)東京・LINE CUBE SHIBUYA 時間:OPEN 18:00 / STAR 19:00

料金:前売 6800円(税込)/ 当日 7300円(税込)※全席指定

オフィシャルニ次先行:2月2日(水)12:00〜2月16日(水)23:59

https://eplus.jp/iri/

イープラス「スマチケ」のみ

「iri S/S Tour 2022 ”neon”」

2022年5月15日(日)神奈川・KT Zepp YOKOHAMA

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年5月21日(土)愛知・Zepp NAGOYA

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年5月22日(日)大阪・Zepp OSAKA BAYSIDE

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年5月24日(火)福岡・Zepp FUKUOKA

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

2022年5月29日(日)北海道・Zepp SAPPORO

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年6月4日(土)宮城・仙台PIT

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年6月5日(日)東京・Zepp HANEDA

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年6月11日(土)沖縄・桜坂セントラル

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

料金:全席指定 前売 6600円(税込・1Drink別)/ 当日 7100円(税込・1Drink別)

※沖縄公演のみ全自由

オフィシャルニ次先行:2月2日(水)12:00〜2月16日(水)23:59

https://eplus.jp/iri/

イープラス「スマチケ」のみ

・新型コロナウイルスの感染拡大に伴う、政府・自治体等による指示や要請により、開場・開演時間の変更や公演の延期及び中止になる場合がございます。

・別途コロナ感染対策ガイドラインがあります ・1階指定席、2F指定席と会場により席種が異なります。 ・スマチケのみのお取り扱いとなります

・枚数制限一人2枚

・チケット分配可能

・営利目的の転売禁止

・1ドリンク代別途必要

・未就学児入場不可

iri 公式HP:http://iriofficial.com/