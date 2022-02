CHAI、新EPより「Nobody Knows We Are Fun（STUTS Remix）」MV公開

CHAIが、2022年2月2日にリリースしたEP『WINK TOGETHER』より「Nobody Knows We Are Fun(STUTS Remix)」MVを公開した。

EP『WINK TOGETHER』は2021年5月にUSのインディ・レーベル SUB POPよりリリースした3rdアルバム『WINK』収録楽曲より6曲を世界5か国のミュージシャンとコラボレーションした作品となっている。

「Nobody Knows We Are Fun (STUTS Remix) 」はトラックメーカー、MPCプレイヤー・STUTSがリミキサーとして参加。よりムーディな仕上がりになっている。MVではそのムードにピッタリな”CHAI×東京の夜”をフィーチャー。監督はインディーズ初期からCHAIを撮り続けている中磯ヨシオが担当した。

<リリース情報>

CAHI

EP『WINK TOGETHER』

発売日:2022年2月2日(水)

SUB POP / OTEMOYAN record

ダウンロード&ストリーミング

https://smarturl.it/winktogether

=収録曲=

1. Nobody Knows We Are Fun (STUTS Remix)

2. PING PONG! feat. YMCK (Busy P Remix)

3. END (Confidence Man Remix)

4. Miracle (Scoobert Doobert Remix)

5. ACTION (with ZAZEN BOYS)

6. Donuts Mind If I Do (with Beenzino)

CHAI オフィシャルサイト:http://chai-band.com