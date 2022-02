イライラ解消！でも勉強中には不向き!? LiSAがおすすめするスカッとソング

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーから届いた、「イライラしたときに聴くとスカッとするLiSAソング」についてのメッセージを取り上げ、自身のスカッとソングも紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」2月9日(水)放送分)【LiSA先生こんばんは! 突然ですが、イライラしたときに聴くとスカッとするLiSAソングを一挙紹介します。「L. Miranic」「LOSER ~希望と未来に無縁のカタルシス~」「虚無」「Mr.Launcher」「DOCTOR」「Empty MERMAiD」「ADAMAS」「rapid lady ハレーション」以上です! 音楽で私の心情を代弁していただきありがとうございます】LiSA:なるほど〜、勉強になりますね(笑)。ダークな気持ちを歌ってる曲もあれば、なんだろ……? 「うん! いい! OK! このまま行っちゃえ!」みたいな心情を代弁してる曲も“スカッとするソング”に入れてくれてるんですね。ありがとうございます!LiSA:ちなみに、LiSA先生自身の“おすすめスカッとソング”は「Wake up! Sloth」です。こちらは「Rally Go Round」(8thシングル)のカップリングなんですけど、サビ(の歌詞)で『ちょっとだけなら ね、いいでしょ?』って言ってるおサボりの曲です(笑)。なので、サボりたい気持ちを、「うーん、もうやだー!」って楽しくスカッとするために作ったんですけど(笑)。そんなときに、ぜひみなさん聴いてほしいなと思います。(楽曲オンエア後)聴きながら思ったんですけど、受験の時期に流す曲じゃなかったですね(笑)。「絶対やんなきゃ……ちょっとだけならいいでしょ?」、今じゃないなーこれ(笑)。ごめんなさいね! でもたまにはサボりたいときもあると思いますので、ぜひこの曲を聴いて発散していただけたらなと思います!LiSA:そして、私の(自分の曲以外の)スカッとするソングは、学生のときからずっとそうなんだけど、Kottonmouth Kingsというバンドの「Full Throttle」という楽曲です!今、流してもらっていますけど、テンポの速さと、うるさーいサウンドと……! 歌っていうか叫び? みたいな歌が最高なんですね(笑)。ぜひみなさん、1人で「いろいろたまってんなぁ……」って思ったら、部屋を暗くして耳に(音を)当てて、静か~に聴いてみてください。きっとね、みなさんのうっ憤を晴らしてくれると思います!書き込みありがとうございました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/