3月11日に公開されるJO1のドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-GO to the TOP-」の本予告映像と場面写真が公開された。

本作は、稲垣哲朗が監督を務め、JO1のデビューからの約2年間の軌跡を余すことなく映し出す作品。90秒の本予告は、デビュー当初の不安や、コロナ禍で思い通りいかない活動への葛藤など、今まで語られることのなかったメンバーの思いを垣間見ることができる内容となっており、本作のために書き下ろされたJO1の新曲「飛べるから」も聴くことができる。

また本日2月11日より劇場限定ムビチケカードが販売されており、抽選で200名を完成記念プレミア試写会に招待する購入者限定キャンペーンもスタート。詳細はムビチケのオフィシャルサイトで確認しよう。