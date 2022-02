本日2月11日(金・祝)18:50から放送されるテレビ朝日系「ミュージックステーション 3時間スペシャル」より、出演者の布袋寅泰、milet、A.B.C-Z、Travis Japanのコメントが発表された。

今年でデビュー40周年を迎える布袋はBOOWY時代の名曲「Dreamin'」や最新曲「Still Dreamin'」、吉川晃司とのユニット・COMPLEXのデビュー曲「BE MY BABY」を演奏。彼は番組出演について「時が経っても変わらない“HOTEI”スタイルを楽しんでほしい」「長きに渡り応援してくれているファンの皆さんにも、また僕を知らない世代の皆さんにも、笑顔で楽しんでもらえる最高のパフォーマンスをお届けします」と語っている。

miletは「NHKウィンタースポーツ」のテーマソング「Fly High」を披露。「冬の冷たさの中にもたぎるパッションの熱さを感じ取っていただけたらうれしいです」「不安な時は自分が一人ぼっちに思えてしまうけど、本当は一人じゃない。孤独じゃない。そんなメッセージを込めました。みなさんにその想いが届くよう心を込めて歌わせていただきます」と楽曲に込めた思いを明かした。

メジャーデビュー10周年となるA.B.C-Zは、デビュー前から歌い続けてきた「Vanilla」を歌唱する。橋本良亮は「Jr.時代から歌っていた曲なので、10年の時を超えてまた新たに世に出ることがうれしいです。セクシーな歌詞に注目してください」とコメント。また河合郁人は「いつも応援してくれているファンのみんなが『A.B.C-Zってカッコイイんだぞ』と誇りに思えるようなカッコイイパフォーマンスをしたいです」、五関晃一は「普段はバラエティ色が強い我々ですが、そのイメージを覆すぐらいかっこいいA.B.C-Zをお見せします!」と力強く述べた。

そしてTravis Japanは、メンバーが選んだジャニーズの“恋うた”をメドレー形式でパフォーマンス。宮近海斗は「バレンタインも近いという、恋うたにぴったりの季節に、数々の恋うたの名曲を披露する機会を僕らに任せてもらえたことをうれしく思い、恋の、素敵に、幸せにしてくれる気持ちをいろんな方に届けたいと思っています」と意気込みを見せた。

テレビ朝日系「ミュージックステーション 3時間スペシャル」

2022年2月11日(金・祝)18:50~21:54

<出演者および披露曲>

・AI「First Love」

・アヴリル・ラヴィーン「Bite Me」

・家入レオ「未完成」

・A.B.C-Z「Vanilla」

・Aimer「残響散歌」「朝が来る」「カタオモイ」「コイワズライ」

・尾崎裕哉「I LOVE YOU」

・倖田來未「愛のうた」

・斉藤和義「ずっと好きだった」

・サスケ「青いベンチ」

・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「RAY OF LIGHT」

・TEE「ベイビー・アイラブユー」

・Travis Japan(ジャニーズJr.)「ジャニーズ恋うたメドレー」

・布袋寅泰「BE MY BABY」「Dreamin'」「Still Dreamin'」

・三浦大知「Le Penseur」

・milet「Fly High」