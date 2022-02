かわいいの2乗！ すみっコぐらしのカフェがリカちゃんハウスに

子供から大人まで、男女問わず大人気で、アニメージュプラスでも注目度の高いファンシー系キャラクター『すみっコぐらし』。その『すみっコぐらし』が歴史ある女児玩具「リカちゃん」とコラボしたアイテムが登場した。

すみっコたちをテーマにしたカフェがリカちゃんハウス(お店)になっている。また、カフェ店員をイメージしたリカちゃん用のドレスも用意されている。

『すみっコぐらし』はサンエックスが展開するキャラクター。

すみっこにいるとなぜかおちつく、さむがりの「しろくま」や、自信がない「ぺんぎん?」など、ちょっぴりネガティブだけど個性的な「すみっコ」たちは、そのかわいらしさと性格のギャップが人気を呼び、大ヒット。

2019年には『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』、2021年には『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』が公開。第2作目は公開2週目、3週目に全国週末観客動員ランキング1位を獲得している。

「リカちゃん」は1967年に誕生した着せ替え人形。ドレスやハウスなどを使った「ごっこ遊び」や「おしゃれ遊び」を楽しむことができる。今年は生誕55周年となる。

発売当初から年齢や家族、友達などのプロフィールを設定しているのが特徴で、常に流行を取り入れながら展開し、親子二世代・三世代にわたって愛され続けている。

2020年にはフードデリバリーや、カード決済型の「リカペイ」を遊びに取り入れたアイテムも登場。単なる流行と言うより、日本の世相を反映した昭和史・平成史・令和史的な側面がリカちゃんのアイテムにはある。

人形本体も時代に合わせてアップデートされており、現行のタイプは1987年から活躍中の4代目。初代に較べると頭身が高くなっており、身長も1センチ伸びている。

また、リカちゃんと他作品キャラクターとのコラボも頻繁に行われており、リカちゃんを素体にキャラクターを再現したアイテムや、キャラをイメージしたリカちゃん用ドレスなどが多数作られている。

今回のコラボで登場したアイテムはハウスタイプの『リカちゃん「すみっコぐらしカフェへようこそ!」』と、『リカちゃん「すみっコぐらしカフェへようこそ!ドレスセット」』。

実は『すみっコぐらし』と「リカちゃん」のコラボは今回が初ではない。2020年には、すみっコ柄のドレスを着た「すみっコぐらしだいすき リカちゃん」が発売されている。その際の購入者アンケートで最も商品化の希望が多かったのが『喫茶すみっコでいちごフェア』のテーマだったという。

その結果を採用した『リカちゃん「すみっコぐらしカフェへようこそ!」』は、すみっコぐらしたちが通う「喫茶すみっコ」をイメージしたカフェ。内装にもいちごデザインがふんだんにあしらわれている。

すみっコたちをモチーフにしたドーナツやケーキ、マカロンなどのオリジナルスイーツが11種31個(いずれもすみっコモチーフ)、箱などを含めると50個以上の小物が付属している。

スイーツの一部は『喫茶すみっコでいちごフェア』のアートに登場するものを実際に立体化。ディテールと質感にこだわり、リカちゃんサイズでありながらすみっコたちの愛らしさをスイーツに落とし込んでいる。

商品を店内の棚にディスプレイしたり、テイクアウト用の箱に詰めて遊ぶことが可能。イートインスペースもあり、店員さんとお客さんごっこの両方が楽しめる。棚の下部には引き出しがあり、スイーツや箱類などの細かいパーツを収納することができ、スマートに片付けられる。

店内には、すみっコぐらしワールドにも登場する、すみっコファンにはおなじみの「L字型のソファ」が設置されているというこだわりの設計だ。

このカフェの店員をイメージしたドレスと小物のセットが『リカちゃん「すみっコぐらしカフェへようこそ!ドレスセット」』だ。

『喫茶すみっコでいちごフェア』のアート柄のワンピースと『しろくまカチューシャ』『たぴおかのイヤリング』のほか、このセットだけのケーキや食器類が付属している。

かわいいすみっコたちで飾られたかわいいカフェは、まさに女の子の夢の空間。女児にとっては憧れのアイテムとなるだろう。

大人ならハウスのみで「すみっコに彩られた小さな世界」として飾る、という楽しみ方もあるのではないだろうか。

公式プロフィールで「ちょっぴりあわてんぼうだけど、明るくてやさしい女の子」とされているリカちゃん。彼女がちょっとネガティブなすみっコたちに遭遇したら、どんな風に接するのだろうか? そんな想像も広がっていくアイテムだ。

