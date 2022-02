「友だち」と「知り合い」の境界線とは？ SCANDAL・TOMOMI「自分の心の話をするかしないか」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。2月7日(月)の配信では、大人気企画「境界線協会」を実施。「友だち」と「知り合い」の境界線について、メンバーが語り合います。HARUNA:さて、101回目の「Catch up」です!一同:大拍手HARUNA: 101回目は更新日が2月7日ということで、バレンタイン直前スペシャルをお届けします! リスナーへの感謝を込めてバレンタインをお祝い! チョコっと甘くプレゼント! マイ・バウンダリー・ヴァレンタイン!TOMOMI:ちょうど一週間後か。HARUNA:そうなんです。人気コーナーの「境界線協会」は、英語で「バウンダリーバウンダリー」となりました(バウンダリー=境界線)。そんな「境界線協会」に送っていただいたメールを中心に紹介しながら、バレンタインなのでいつもよりも「チョコっと甘く」、明治のチョコレートと番組ノベルティグッズをプレゼントしていきます。メールを読みます!<リスナーからのメール・RN.ゴロリさん>SCANDALのみなさん、こんばんは。100回記念おめでとうございます! 第一回放送から毎回欠かさず聴かせてもらっています!「私の100といったらこれ」と言えば「友達100人できるかな」です。そこで、境界線協会とも合わせた内容となるのですが、どこからが友達なのでしょうか?私はLINEの友達が100人より少し多いくらいいる時期もありました。ただ、今でも遊んだり連絡をよく取ったりする人は10人いるかどうかです。学生時代の同級生とは連絡をあまり取らないのですが、会えば楽しく話せますし、そこは友達なのかな? じゃあ、知り合いとの境界線は? とたまに考えてしまいます。教員をしているので……。一同:ヘイ! ティーチャー!(先生からのお便りには、全員でこれを叫ぶことが番組の決まりなんです)生徒に同級生の話をするときに、同級生と言えばいいのか、それとも友達なのか知り合いなのかと少し迷うときがあります。SCANDALのみなさんは、どこからが知り合いで、どこからが友達だと思いますか? それと、友達100人も本当に作れるのでしょうか?TOMOMI:「友だち」と「知り合い」の境界線、難しいねえ。自分の心の話をするかしないかとかね。「最近こう思ってるんだあ」とか。RINA:なるほどね。TOMOMI:「知り合い」だったら(心の話は)あまり話さないかもしれない。「今日、天気がいいですねえ…」とかは……。MAMI:それは「知り合い」だなあ。RINA:連絡先を知っていても、その境界線ってあるよね。HARUNA:あるある。TOMOMI:連絡先を交換して、それからいっさい連絡を取ったことがないっていうのもあるじゃん。HARUNA:アクティブなメンタルのときじゃないと、「行きましょう!」ってならないよね。TOMOMI:そう思うと、学生時代の友だちってずっと友だちかもしれないね。HARUNA:なんだかんだ毎日一緒にいたんだもんね。TOMOMI:連絡を頻繁に取らなくても、会えばその当時に戻るからね。RINA:トモが最初に言った、「心の話をするかしないか」が正解に近いかもね。* * *SCANDALのニューアルバム「MIRROR」は絶賛発売中。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056