ライダー敵Tシャツ第七弾は『カブト』ワームに『ビルド』エボルト！

平成以降に放映された歴代『仮面ライダー』作品をフィーチャーしたファッションブランド「HENSHIN by KAMEN RIDER」は、平成仮面ライダー作品に登場する敵怪人(ヴィラン)をフィーチャーした『デザインTシャツ -VILLAIN-』の第七弾を発表した。

第七弾は『仮面ライダーカブト』より「ワーム(サナギ体)」、『仮面ライダービルド』より「エボルト(怪人態)」の2柄を展開する。

「-VILLAIN-」のコンセプトは、「『怪人』を見るドミナントの眼差しは、他者と自己の間に引かれた深い境界線を意識させると同時に、”見る行為=見られている事を認める行為” という本質を孕んでいます。その越境、強いては置換の可能性を示す事で、多様性のメッセージを発信するシリーズです」とされている。

横長のカットで画像を切り取り、場合によっては怪人の顔を見せないというデザイン的な処理が施されている。

ワーム(サナギ体)は『仮面ライダーカブト』に登場するキャラクター。戦闘員的な存在だが、固有の体型と名称を持った怪人にパワーアップもする、敵勢力の象徴的な存在だ。

人間に「擬態」する能力を持ち、対象にした人物の外見だけでなく、記憶やクセ、身に着けている衣服にいたるまでコピーするワームを表現したメッセージは『I am you. It's true.』。

エボルトは『仮面ライダービルド』の悪の黒幕的な存在。ブラッドスタークや仮面ライダーエボルにも変身する。仮面ライダービルドに変身する桐生戦兎の世話人・石動惣一に憑依し、事態をコントロールしていた。

桐生戦兎=仮面ライダービルドという存在を創り出してフルボトル60本を揃えさせるなど、まるで周りの人間を手玉に取るように操ったエボルトを表現したメッセージは、『YOU ARE IN MY PALM.』。

「-VILLAIN-」シリーズは今回で15種め。全20種が予告されており、番組放送順とは異なる順番でリリースされるとアナウンスされている。

