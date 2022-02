カクバリズムの所属アーティストが架空のバンド・PACIFIC ORANGE BANDを結成。新曲「Blue Magic」を発表した。

PACIFIC ORANGE BANDは、宮崎港と神戸港を結ぶ宮崎カーフェリーの新船「フェリーたかちほ」のプロモーションのために結成された。参加メンバーは二階堂和美 (Vo)、浜野謙太(Vo / 在日ファンク)、サイトウ“JxJx”ジュン(Key / YOUR SONG IS GOOD)、MC.sirafu(Steelpan / 片想い、ザ・なつやすみバンド、うつくしきひかり)、橋本翼(G / cero)、辻村友晴(B / キセル)、辻村豪文(Dr / キセル)、村上基(Tp / 在日ファンク)、ジェントル久保田(Tb / 在日ファンク)、橋本剛秀(Sax / 在日ファンク)、松井泉(Per / YOUR SONG IS GOOD)という豪華な顔ぶれ。楽曲のプロデュースはJxJx、作詞作曲はMC.sirafuが担当した。

本日2月10日には、船上で撮影された「Blue Magic」のミュージックビデオも公開に。MVにはHomecomingsから福富優樹(G)と福田穂那美(B)、ザ・なつやすみバンドから村野瑞樹(Dr)が参加している。

なお「Blue Magic」は、明日2月11日に配信リリースされることも決定した。このスペシャルバンド結成について、JxJxは「PACIFIC ORANGE BANDは、レーベルメイトの個性豊かな仲間たちが集まったスペシャルバンドという形なので、MV撮影の現場では最初お互いに気を使ったり、照れる部分もあったりなどしていたわけです。が、早朝フェリーのデッキから望んだパシフィックサンライズが本っ当に! 凄すぎて、全員が一瞬でひとつになりそこからはもう、普通のバンドになりました(笑)。楽しかった! そんな宮崎カーフェリーの旅! 最高!」とコメントしている。

「Blue Magic」MV出演メンバー コメント

二階堂和美(Vo)

ただでさえフェリー好き。でも一泊したのは初めて。想像以上にロマンティック。甲板はすごい風。衣装のスカーフが一瞬で海に取られてしまうというハプニングもありつつ、暗い海原が少しずつ明るくなっていく夜明けの撮影は、ダントツで旅のピークでした! この歌を聞いてくれたみなさんにも是非この航路を旅してほしいです!

浜野謙太(Vo / 在日ファンク)

愉快な仲間たちとでっかい船に乗り込み、風に当たったり日の出を見たり踊ったり…豪快な体験をして非日常を味わい力漲るのが旅のいいとこだし、そんなことで素直にぶち上がっちゃってる自分が良いなぁと思えました。この船はウキウキとワクワクで動いているんです。

サイトウ”JxJx”ジュン(Key / YOUR SONG IS GOOD)

MC.sirafu(Steel Pan / 片想い)

一都一道二府四十三県で、未踏2県の内の一県が宮崎だったので、この新鮮なアドベンチャーの気持ちは言葉にできない! フェリーでの旅も、高校生以来(釧路~東京)! 本当にワクワクした! でも参加者全員少年少女みたいだったよ! 夜明けの甲板からの絶景はMVでご確認ください。最高です。

福富優樹(G / Homecomings)

ほんとうに小さい頃、徳島のおばあちゃんおじいちゃんに会いにフェリーに乗ったおぼろげな記憶があったので、法事や里帰りで明石大橋を通るたびに、いつかまたフェリーでどこかへ行きたいな、と思っていました。もちろん、あの頃乗っていたフェリーとは航路も大きさも全然違うのですが、それでもデッキや船内のあちこちになんだか懐かしい景色の面影があってぐっときました。

福田穂那美(B / Homecomings)

私は今回の撮影で初めて大きなフェリーに乗ったのですが、最初に車を停める駐車場がとても大きくて、その時点でまず感動してしまいました! そして、やはり何といっても水平線から朝日がのぼってくる瞬間が本当にきれいで、フェリーでしか味わえない体験でした。MVでもそのシーンを見ていただけるのでぜひご覧ください!

村野瑞樹(Dr / なつやすみバンド)

初めてのフェリー! とても楽しくて撮影中ずっとフワフワしていました。(フェリーの余韻もあって)フェリーの甲板で強風の中演奏するのも刺激的な体験でした。ニカさんとハマケンさんが目の前で踊りながら歌ってるのを目の前に、なんて幸せな光景なんだろう~と思いながら演奏しました。

村上基(Tp / 在日ファンク)

水平線の向こうに見える朝日がとてもきれいで印象的でした。また、波の動きを感じながらゆったりと浸かるお風呂は個人的に新鮮で、ゆっくりと楽しむことができました。MV撮影を通して素敵な時間を過ごさせていただき、ありがとうございました!

ジェントル久保田(Tb / 在日ファンク)

キュッとコンパクトで落ち着く船室。チャプチャプ波立つお風呂。揺れに対応した椅子と机で食べる美味しいごはん。強風に吹かれながら見る最高の朝焼け。船で過ごす一夜は、海上故に全てが満たされているわけではない。しかし、だからこそ味わえる非日常の楽しさや幸せがたくさん詰まっている。次は家族で乗りたいな~。