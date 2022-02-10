5月に大阪と東京で開催される野外ライブイベント「METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2022」の出演アーティスト第1弾が発表された。
今回アナウンスされたのは両会場に出演する雨のパレード、Creepy Nuts、Saucy Dog、SHISHAMO、Novelbright、04 Limited Sazabys、フレデリック、yamaと大阪会場に出演するジェニーハイ、東京スカパラダイスオーケストラ、マカロニえんぴつ、東京会場に出演するBiSH、マキシマム ザ ホルモンの13組。オフィシャルサイトでは現在、2日通し券の最速先行予約を受け付けている。
OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2022
2022年5月14日（土）大阪府 METROCK大阪特設会場（堺市・海とのふれあい広場）
2022年5月15日（日）大阪府 METROCK大阪特設会場（堺市・海とのふれあい広場）
＜出演者＞
雨のパレード / Creepy Nuts / Saucy Dog / ジェニーハイ / SHISHAMO / 東京スカパラダイスオーケストラ / Novelbright / 04 Limited Sazabys / フレデリック / マカロニえんぴつ / yama / and more
TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2022
2022年5月21日（土）東京都 若洲公園
2022年5月22日（日）東京都 若洲公園
＜出演者＞
雨のパレード / Creepy Nuts / Saucy Dog / SHISHAMO / Novelbright / 04 Limited Sazabys / BiSH / フレデリック / マキシマム ザ ホルモン / yama / and more