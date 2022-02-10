津村マミ原作によるアニメ「コタローは1人暮らし」のメインビジュアルと本予告、追加キャストおよびスタッフ情報が到着。3月10日よりNetflixで全世界独占配信されることも発表された。
これは本日2月10日発売のビッグコミックスペリオール5号（小学館）で解禁されたもの。田丸勇役は諏訪部順一、小林綾乃役は花守ゆみり、青田役は斉藤壮馬、亮太役は石川界人、二葉透子役は森嶋優花、タクヤ役は篠田みなみが演じる。またさとうコタロー役の釘宮理恵がとのさまん役も担当。アニメーション制作はライデンフィルムが務める。
「コタローは1人暮らし」はある事情からアパートで一人暮らしをすることになった4歳の少年・さとうコタローを描くコメディ。原作はビッグコミックスペリオールで連載中で、単行本が8巻まで刊行されている。
Netflixシリーズ「コタローは1人暮らし」
2022年3月10日（木）よりNetflixで全世界独占配信
スタッフ
原作：津村マミ（ビッグコミックスペリオール / 小学館刊）
監督：牧野友映
シリーズ構成：佐藤裕
キャラクターデザイン：木村友美
プロップデザイン：西道拓哉
美術設定：青木智由紀、イノセユキエ
美術監督：齋藤幸洋
色彩設計：橋上あきら、きつかわあさみ
撮影監督：高村真実
編集：長谷川舞
音楽：森悠也
音楽制作：FAIR WIND music
音響監督：田中亮
音響効果：武藤晶子（サウンドボックス）
録音：ピーズスタジオ
アニメーション制作：ライデンフィルム
キャスト
さとうコタロー：釘宮理恵
狩野進：増田俊樹
秋友美月：早見沙織
田丸勇：諏訪部順一
小林綾乃：花守ゆみり
青田：斉藤壮馬
亮太：石川界人
二葉透子：森嶋優花
タクヤ：篠田みなみ
とのさまん：釘宮理恵
(c)2022 津村マミ・小学館／コタローは 1 人暮らし Project