津村マミ原作によるアニメ「コタローは1人暮らし」のメインビジュアルと本予告、追加キャストおよびスタッフ情報が到着。3月10日よりNetflixで全世界独占配信されることも発表された。

これは本日2月10日発売のビッグコミックスペリオール5号（小学館）で解禁されたもの。田丸勇役は諏訪部順一、小林綾乃役は花守ゆみり、青田役は斉藤壮馬、亮太役は石川界人、二葉透子役は森嶋優花、タクヤ役は篠田みなみが演じる。またさとうコタロー役の釘宮理恵がとのさまん役も担当。アニメーション制作はライデンフィルムが務める。

「コタローは1人暮らし」はある事情からアパートで一人暮らしをすることになった4歳の少年・さとうコタローを描くコメディ。原作はビッグコミックスペリオールで連載中で、単行本が8巻まで刊行されている。

Netflixシリーズ「コタローは1人暮らし」

2022年3月10日（木）よりNetflixで全世界独占配信

スタッフ

原作：津村マミ（ビッグコミックスペリオール / 小学館刊）

監督：牧野友映

シリーズ構成：佐藤裕

キャラクターデザイン：木村友美

プロップデザイン：西道拓哉

美術設定：青木智由紀、イノセユキエ

美術監督：齋藤幸洋

色彩設計：橋上あきら、きつかわあさみ

撮影監督：高村真実

編集：長谷川舞

音楽：森悠也

音楽制作：FAIR WIND music

音響監督：田中亮

音響効果：武藤晶子（サウンドボックス）

録音：ピーズスタジオ

アニメーション制作：ライデンフィルム

キャスト

さとうコタロー：釘宮理恵

狩野進：増田俊樹

秋友美月：早見沙織

田丸勇：諏訪部順一

小林綾乃：花守ゆみり

青田：斉藤壮馬

亮太：石川界人

二葉透子：森嶋優花

タクヤ：篠田みなみ

とのさまん：釘宮理恵

(c)2022 津村マミ・小学館／コタローは 1 人暮らし Project