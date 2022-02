[Alexandros]、新シングルより6曲のダイジェスト映像公開

[Alexandros]が、2022年2月16日にリリースする新シングル『Rock The World / 日々、織々』の初回限定盤に収録されるライブ映像よりダイジェスト映像を公開した。

今回、初回限定盤に付属されるDVDとBlu-rayには、2021年10月に開催されたツアー「ALEATORIC ARENA 4 DAYS」の最終日・日本武道館公演の全編が収録され、メンバーによる副音声も収録。

今回公開された映像はその中から「Aleatoric」、「Girl A」、「Swan」、「月色ホライズン」、「閃光」、「Rock The World」をダイジェストで繋いだものになっている。

<リリース情報>

[Alexandros]

シングル『Rock The World / 日々、織々』

発売日:2022年2月16日(火)

https://lnk.to/RockTheWorld

=収録曲=

1. Rock The World(映画「グッバイ、ドン・グリーズ!」主題歌)

2. 日々、織々(「#センタク」プロジェクト テーマソング)

3. 日々、織々 feat. Vansire

通常盤

価格:1320円(税込)

品番:UPCH-5985

初回限定DVD付盤

価格:6600円(税込)

品番:UPCH-7608

初回限定Blu-ray付盤

価格:7700円(税込)

品番:UPCH-7609

初回限定盤収録 ALEATORIC ARENA 4 DAYS 2021.10.27 NIPPON BUDOKAN

2021年10月27日、日本武道館公演のLIVE映像を全編収録(全23曲)

・ライブ本編、オフショットを含むオリジナルフォトブック(24ページ)

・ [Alexandros]映像作品では恒例のメンバーによる副音声も収録

=初回限定盤収録曲=

1. Aleatoric

2. ムーンソング

3. Run Away

4. FISH TACOS PARTY

5. Beast

6. Girl A

7. アルペジオ

8. Thunder (Bedroom Joule ver.)

9. Swan

10. Travel

11. You Drive Me Crazy Girl But I Dont Like You

12. Dracula La

13. 月色ホライズン

14. Philosophy

15. This Is Teenage

16. Starrrrrrr

17. 風になって

18. 閃光

19. Kick&Spin

20. PARTY IS OVER

EN1. あまりにも素敵な夜だから

EN2 .ワタリドリ

EN3. Rock The World

<ライブ情報>

「THIS SUMMER FESTIVAL 2022」

2022年4月28日(木)東京国際フォーラム ホールA

時間:OPEN 17:30 / START 18:30

料金:全席指定 8800円(税込)

チケット受付:[Alexandros]CREW会員一次受付~2022.01.30(日)23:59

https://alexandros-crew.jp/member/contents/ticket

[Alexandros]オフィシャルHP:https://alexandros.jp