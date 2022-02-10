Panorama Panama Town主催フェス第1弾で、夜の本気ダンスら4組

Panorama Panama Townが、4月9日兵庫・KOBE Harbor Studio 、4月16日神奈川・Yokohama Bay Hallで開催するライブイベント「PANA FES 2022」の第1弾出演アーティストが発表された。

第一弾出演者発表では主催者であるPanorama Panama Townを筆頭に神戸公演にSLMCT、夜の本気ダンス、横浜公演にPELICAN FANCLUB、Helsinki Lambda Clubの4組が発表された。出演者は今後も追加される予定となっている。

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「パナフェス」はバンドのホームタウンである神戸にて結成当初から自主企画していたイベントで、複数のライブ会場で同時開催し、過去4回にわたって回を重ねるごとに規模が大きくなっていたイベント。2020年は東京・日比谷野外大音楽堂で「パナフェス2020 TOKYO」を開催予定だったが、コロナ感染拡大を受け中止した。今回は例年のサーキットから形式を変更し、初の東西2ヶ所開催になる。

＜ライブ情報＞

「PANA FES 2022」

https://www.panoramapanamatown.com/2022/

2022年4月9日（土）兵庫・KOBE Harbor Studio

時間：OPEN 14:00 / START 15:00

出演：Panorama Panama Town / SLMCT / 夜の本気ダンス and more...

2022年4月16日（土）神奈川・Yokohama Bay Hall

時間：OPEN 14:00 / START 15:00

出演：Panorama Panama Town / PELICAN FANCLUB / Helsinki Lambda Club and more...

料金：前売り 5000円（税込）

＊整理番号あり・入場時、ドリンク代別途必要

席種・全自由

オフィシャルHP2次先行

受付期間：2月7日（月）18:00～2月20日（日）23:59

https://eplus.jp/panafes22-hp/

Panorama Panama Town Official HP：http://www.panoramapanamatown.com