新生ヒョンデ発進！　ZEVのみ、オンライン販売のみで5月にオーダースタート

2022年2月8日、ヒュンダイ改め韓国の自動車メーカー「ヒョンデ」が、2009年12月の撤退以来、12年ぶりに日本市場へ復帰すると都内で発表した。

今回の導入モデルは、BEV（電気自動車）の「アイオニック5（IONIQ 5）」とFCEV（燃料電池車）の「ネッソ（NEXO）」という、ZEV（ゼロ・エミッション・ビークル）2車種。

幾何学的なデザインが特徴的なBEVのアイオニック5は、後輪駆動（170馬力および217馬力、350Nm）と4WD（305馬力、605Nm）があり、最大72.6kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載。WLTCモードで最大618kmの航続距離を実現する。4グレードの設定で、価格は479万〜589万円だ。

FCEVのネッソは、最高出力95kWのFCスタックと、163馬力と395Nmを発揮する電気モーターを搭載した前輪駆動モデル。3本で計156.6Ｌの70MPa水素タンクと、1.56kWhの駆動用リチウムポリマーバッテリーで820kmの走行が可能。こちらはモノグレードで、価格は776万8300円だ。

販売は自社ウェブサイト／アプリからのオンライン販売のみで、5月に受注開始、7月にデリバリー開始となる予定。またサブスクリプションも展開される。点検や整備は全国の協力整備工場で実施。今夏には試乗や購入相談ができる「Hyundaiカスタマーエクスペリエンスセンター」が神奈川県横浜市にオープン予定だ。試乗車はカーシェアリングサービスのAnyca（エニカ）にも用意される。

果たして2度目の日本で成功できるのか、またテスラやボルボと勝負出来るのか、要注目である。

＜文＝竹花寿実 写真＝竹花寿実／編集部＞

◆アイオニック5 バリエーションと価格

・アイオニック5 ラウンジAWD：589万円

・アイオニック5 ラウンジ：549万円

・アイオニック5 ヴォヤージ：519万円

・アイオニック5：479万円

◆主要諸元

アイオニック5 ラウンジAWD(4WD・ー)

【寸法・重量】

全長：4635mm

全幅：1890mm

全高：1645mm

ホイールベース：3000mm

トレッド：前1628／後1637mm

最低地上高：160mm

車両重量：2100kg

乗車定員：5人

【電気モーター・性能】

モーター型式：EM07／EM17

モーター種類：交流同期電動機

最高出力：225kW(305ps)/2800〜8600rpm

最大トルク：605Nm(61.7kgm)/0〜4000rpm

駆動用バッテリー種類：リチウムイオン

駆動用バッテリー総電力量：72.6kWh

WLTCモード一充電走行距離：577km

最小回転半径：5.99m

【諸装置】

サスペンション：前ストラット／後マルチリンク

ブレーキ：前Ｖディスク／後ディスク

タイヤ：前後255/45R20

【価格】

589万円(消費税率10％込み)

◆主要諸元

ネッソ(FF・ー)

【寸法・重量】

全長：4670mm

全幅：1860mm

全高：1640mm

ホイールベース：2790mm

トレッド：前1614／後1625mm

最低地上高：162mm

車両重量：1870kg

乗車定員：5人

【パワーユニット・性能】

FCスタック型式：水素燃料電池

FCスタック種類：固体高分子型燃料電池

最高出力：95kW(129ps)

圧縮水素タンク容量：156.6L

モーター型式：FM12

モーター種類：永久磁石型同期電動機

最高出力：120kW(163ps)

最大トルク：395Nm(40.3kgm)

駆動用バッテリー種類：リチウムイオン

駆動用バッテリー総電力量：1.56kWh

100％充填基準走行可能距離：820km

最小回転半径：5.68m

【諸装置】

サスペンション：前ストラット／後マルチリンク

ブレーキ：前Ｖディスク／後ディスク

タイヤ：前後245/45R19

【価格】

776万8300円(消費税率10％込み)