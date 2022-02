NIGHTMAREのニューアルバム「NOX:LUX」(ノクスルクス)が3月16日にリリースされる。

彼らがオリジナルアルバムを発表するのは、2015年3月リリースの「CARPE DIEM」以来7年ぶり。「NOX:LUX」にはシングル曲「ink」「cry for the moon」、アニメ「デュエル・マスターズ キング!」のオープニングテーマ「Sinners」を含む13曲が収められる。またType-Bには「Deadass」も収録されるほか、Type-Aにはアルバム収録曲「Re:Do」のミュージックビデオを収めたDVDが付属する。

なおNIGHTMAREは3、4月にライブツアー「NIGHTMARE TOUR 2022 NOX:LUX」を開催。3月21日の大阪・Zepp Osaka Baysideから4月17日の東京・Zepp DiverCity(TOKYO)まで6会場を巡る。チケットの一般販売は2月12日にスタート。

NIGHTMARE「NOX:LUX」収録内容

CD

01. Night Light

02. Re:Do

03. cry for the moon

04. Last note

05. RAD DREAM

06. 極上脳震煉獄・三式

07. レゴリスの墓標

08. Ink

09. ピラニア

10. シュレーディンガーナイフ

11. Sinners

12. Day By Day

13. Darkness Before Dawn -NOX:LUX ver.-



※Type-Bには「Deadass」も収録。

※「極上脳震煉獄・三式」の「三」はしきがまえに三が正式表記。

Type-A付属DVD

・「Re:Do」Music Video

NIGHTMARE TOUR 2022 NOX:LUX

2022年3月21日(月・祝)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2022年3月22日(火)愛知県 Zepp Nagoya

2022年4月3日(日)北海道 Zepp Sapporo

2022年4月8日(金)福岡県 Zepp Fukuoka

2022年4月10日(日)宮城県 SENDAI GIGS

2022年4月17日(日)東京都 Zepp DiverCity(TOKYO)