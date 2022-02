海外発の人気グッズが新登場！ディズニーストアのライフスタイルグッズをCHECK！

海外のディズニーストアで人気のライフスタイルグッズが日本のディズニーストアに新たに登場! ホーム雑貨をはじめ、ファッションアイテム、キッチングッズなど多彩なラインナップで、ディズニーフラッグシップ東京とショップディズニーでは先行して2022年2月11日(金)より、ディズニーストア店舗では、2月15日(火)より順次発売される。

海外発の暮らしが楽しくなるアイテムがディズニーストアにやってくる♪

ウォールシェルフやガーランドクリップなど、お部屋を彩るホーム雑貨やクッキージャーやカトラリーレストなどのキッチンアイテムをはじめ、ファッションアイテム、ペットグッズなど、お家で過ごす時間をより楽しくする多彩なラインナップが取り揃えられている。

いずれもシンプルなデザインで、インテリアにも馴染みやすく、キッチン、リビング、キッズルーム、ワークスペースなど、おうちのさまざまなシーンに取り込めるアイテム揃い。

ディズニーストアに新たに登場するアイテムで、より暮らしを楽しくしてみよう。

なお、各アイテムによって販売店舗が異なるため、販売店舗などの詳細は商品ページよりご確認ください。

