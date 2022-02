THE COLLECTORSが本日2月8日から過去のライブ映像をYouTubeにて順次公開する。

これは3月13日に東京・日本武道館公演「THE COLLECTORS 35th Anniversary "This is Mods"」が行われることを記念して実施されるもの。東京・日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)や大阪・大阪城音楽堂で開催された周年記念ライブ、2017年に行われたバンド初の日本武道館公演「THE COLLECTORS "MARCH OF THE MODS" 30th Anniversary」など計7本の映像が用意されており、それぞれ4日間限定で視聴できる。

THE COLLECTORS YouTubeライブ映像配信スケジュール

THE COLLECTORS「MIGHTY 10th ROUND ATTACK」1996/10/10@日比谷野外音楽堂

配信日時:2022年2月8日(火)18:00~11日(金・祝)23:59

配信URL:https://www.youtube.com/watch?v=9H8wMpr6Yso

THE COLLECTORS「FESTIVAL OF KINGS~GLORY ROAD TO 20th MAXIMUM」2006/10/22@日比谷野外音楽堂

配信日時:2022年2月12日(土)18:00~15日(火)23:59

配信URL:https://www.youtube.com/watch?v=JIBo46MndsA

THE COLLECTORS「25th ANNIVERSARY LIVE IN THE GROOVE GLOBE」2011/9/25@日比谷野外音楽堂

配信日時:2022年2月16日(水)18:00~19日(土)23:59

配信URL:https://www.youtube.com/watch?v=LniT7G2--74

古市コータロー「SWEET ROAD TO YOUTH" A Documentary Film featuring KOTARO FURUICHI & THE COLLECTORS」

配信日時:2022年2月20日(日)18:00~23日(水・祝)23:59

配信URL:https://www.youtube.com/watch?v=TFfknF3cxmo

THE COLLECTORS live at BUDOKAN "MARCH OF THE MODS" 2017/3/1@日本武道館

配信日時:2022年2月24日(木)18:00~27日(日)23:59

配信URL:https://www.youtube.com/watch?v=Odsmue__uVE

THE COLLECTORS 30th Anniversary TOUR "Roll Up The Collectors" 2017/11/3@中野サンプラザ

配信日時:2022年2月28日(月)18:00~3月3日(木)23:59

配信URL:https://www.youtube.com/watch?v=0owODWI3KJ4

THE COLLECTORS 35th Anniversary LIVE SHOW "MOD GO ROUND" 2021/6/26@大阪城野外音楽堂

配信日時:2022年3月4日(金)18:00~7日(月)23:59

配信URL:https://www.youtube.com/watch?v=R2V_OqmLGJM