THE COLLECTORSが本日2月8日から過去のライブ映像をYouTubeにて順次公開する。
これは3月13日に東京・日本武道館公演「THE COLLECTORS 35th Anniversary "This is Mods"」が行われることを記念して実施されるもの。東京・日比谷公園大音楽堂（日比谷野音）や大阪・大阪城音楽堂で開催された周年記念ライブ、2017年に行われたバンド初の日本武道館公演「THE COLLECTORS "MARCH OF THE MODS" 30th Anniversary」など計7本の映像が用意されており、それぞれ4日間限定で視聴できる。
THE COLLECTORS YouTubeライブ映像配信スケジュール
THE COLLECTORS「MIGHTY 10th ROUND ATTACK」1996/10/10@日比谷野外音楽堂
配信日時：2022年2月8日（火）18:00～11日（金・祝）23:59
配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=9H8wMpr6Yso
THE COLLECTORS「FESTIVAL OF KINGS～GLORY ROAD TO 20th MAXIMUM」2006/10/22@日比谷野外音楽堂
配信日時：2022年2月12日（土）18:00～15日（火）23:59
配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=JIBo46MndsA
THE COLLECTORS「25th ANNIVERSARY LIVE IN THE GROOVE GLOBE」2011/9/25＠日比谷野外音楽堂
配信日時：2022年2月16日（水）18:00～19日（土）23:59
配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=LniT7G2--74
古市コータロー「SWEET ROAD TO YOUTH" A Documentary Film featuring KOTARO FURUICHI & THE COLLECTORS」
配信日時：2022年2月20日（日）18:00～23日（水・祝）23:59
配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=TFfknF3cxmo
THE COLLECTORS live at BUDOKAN "MARCH OF THE MODS" 2017/3/1@日本武道館
配信日時：2022年2月24日（木）18:00～27日（日）23:59
配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=Odsmue__uVE
THE COLLECTORS 30th Anniversary TOUR "Roll Up The Collectors" 2017/11/3@中野サンプラザ
配信日時：2022年2月28日（月）18:00～3月3日（木）23:59
配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=0owODWI3KJ4
THE COLLECTORS 35th Anniversary LIVE SHOW "MOD GO ROUND" 2021/6/26@大阪城野外音楽堂
配信日時：2022年3月4日（金）18:00～7日（月）23:59
配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=R2V_OqmLGJM