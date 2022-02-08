シドが3月23日にリリースするニューアルバム「海辺」の詳細が発表された。
「海辺」は“令和歌謡”をキーワードとした約2年半ぶりのアルバム。アニメ「天官賜福」日本語吹替版オープニングテーマ「慈雨のくちづけ」のほか、全国ツアー「SID TOUR 2021 ～peep of 2022～」でも披露された「13月」「街路樹」などの新曲9曲が収められる。
本作はPoetic盤、Artistic盤、通常盤の3仕様でリリースされる。マオ（Vo）が監修したPoetic盤はハードカバーの上製本仕様の外装で、詩集のようにデザインされた収録曲の歌詞、マオによる全曲解説が楽しめる。Artistic盤には全40ページのフォトブック、および収録曲「騙し愛」「海辺」のミュージックビデオとメイキング映像を収めたBlu-rayが付属する。
シド「海辺」収録内容
CD
01. 軽蔑
02. 大好きだから…
03. 13月
04. 街路樹
05. 液体
06. 騙し愛
07. 白い声
08. 慈雨のくちづけ
09. 揺れる夏服
10. 海辺
Artistic盤Blu-ray
01. “騙し愛”Music Video
02. Making of Music Video“騙し愛”
03. “海辺”Music Video
04. Photo Session & Making of Music Video“海辺”