「38度の熱が10日間下がらなかった」SOL!ぺえ教頭 コロナ療養から復帰

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。2月7日(月)の放送では、新型コロナウイルス感染により番組を休んでいたパーソナリティのぺえ教頭が2週間ぶりに復帰。こもり校長とリスナーに、当時の症状や後遺症について教頭節で伝えました。こもり校長:新型コロナウイルスに感染し番組をお休みしていたぺえ教頭が、無事療養期間を終え、本日よりSCHOOL OF LOCK! に戻ってきましたー! どうぞ!ぺえ教頭:……ただいまぁ。こもり校長:(笑)。ぺえ教頭:たくさんの方にご迷惑とご心配をおかけしてしまって、本当にすみません……。何日か前から「ただいま~っ!」というバージョンか、「本当にご迷惑をおかけしました……」というバージョンかで迷っていたんですけど……。こもり校長:うんうん。ぺえ教頭:ここに座って最初に出たのは、「ご迷惑をおかけしました」……こっちでしたね(笑)。こもり校長:まぁね(笑)。ぺえ教頭:意識朦朧としながらも、校長がこの学校を守ってくれていた放送を毎日聴いていました。こもり校長:オミクロン株は比較的症状が軽い、みたいなことをいわれていたけど、どうだったの?ぺえ教頭:“軽症”という言葉がひとり歩きしすぎているな、という気持ちになったね。だって、38度の熱が10日間下がらなかったのね。こもり校長:10日間も!?ぺえ教頭:私の場合は、味覚も嗅覚もなくなり咳も止まらず。喉の痛みもすごいから何も食べられず……世の中的にはこれが軽症として扱われているかもしれないけど、「いや、なってみたらわかるぞ?」、「軽症でいいの、これ? という気持ちなるよ……」という恐ろしさがあったね。こもり校長:うん……。ぺえ教頭:もちろんこれからも感染対策はしていくつもりだけど、みなさんもできる限りのことはやってほしいな、と思ったね。こもり校長:うん。ぺえ教頭:あと大人になると、ここまでの状況にならないと、人ってこんなに休めないんだな、って思った(笑)。こもり校長:仕事をね(笑)。ぺえ教頭:学生のみんなは、夏休みだったり冬休みだったり長期の休みがあると思うけど、いまのうちにたくさん遊んでおいたほうがいいよ、という気持ち。ここまで苦しい思いをしないと、休めないのよ……!こもり校長:そうだね。今の体調はどうなの?ぺえ教頭:今は、もちろん陰性で熱もなくて、食欲もすごく……。こもり校長:戻ってきてる!?ぺえ教頭:残念ながら、ものすごく戻ってきてしまった……(笑)。こもり校長:(笑)。ぺえ教頭:後遺症は……ないね。こもり校長:ちょっと咳が残るとかは?ぺえ教頭:多少は痰が絡んだ咳が出たりするけど、まぁでも……性欲が増しました。こもり校長:なっ!? なぁ……もうちょっと何かあったでしょ。ぺえ教頭:私の後遺症は、性欲が増しました!こもり校長:俺は(2週間で)その免疫がなくなっていて、ちょっと対応できなかった(笑)。ぺえ教頭:こういうことよ、ぺえって。こもり校長:2週間サボってたわ(笑)。番組の最後にこもり校長は、「教頭が戻ってきて、2週間は寂しかったんだなって感じました。今コロナにかかっている生徒がいるかもしれないけど、自分がいなくなればとか誰かに迷惑をかけたとか思う必要は1ミリもない。逆に友達がコロナでいなくなっちゃった生徒は、その子がいたことの大切さを感じて、その子が戻ってくる場所だったり、戻ってきたときに(その思いを)還元してほしいと思う。人といるだけで幸せになったり嬉しくなったりするって、僕は教頭から教えてもらいました」と話していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/