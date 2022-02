車田正美原作によるアニメ「聖闘士星矢」より、キャラクターデザインを務める姫野美智描き下ろしビジュアルの一部が公式サイトで公開された。

1986年10月11日に放送が開始され、2021年にアニメ化35周年を迎えた「聖闘士星矢」。描き下ろしビジュアルは、本日2月7日に誕生日を迎えた水瓶座(アクエリアス)のカミュと、獅子座(レオ)のアイオリアの姿が追加されたもの。またYouTubeの東映アニメーションミュージアムチャンネルでは、アイオリアとカミュのダイジェスト映像も公開され、「アイオリア編」では獅子宮での星矢とアイオリアの死闘、「カミュ編」では宝瓶宮での氷河とカミュの師弟対決シーンを振り返ることができる。

「聖闘士星矢」は体内の宇宙エネルギー・小宇宙(コスモ)と、聖衣(クロス)と呼ばれる鎧で戦うバトルアクション。新装版となる「聖闘士星矢 Final Edition」が秋田書店から5巻まで刊行されている。2019年にはフルCGアニメ「聖闘士星矢: Knights of the Zodiac」が制作されたほか、実写ハリウッド映画版「Knights of the Zodiac(聖闘士星矢)」も公開が決まっている。

(c)車田正美・東映アニメーション