FAカップ5回戦の組み合わせが決定した。

5回戦は3月2日に開催され、16チームで争われる。プレミアリーグのクラブ同士の対戦は2カード実現。MF南野拓実が所属するリヴァプールとノリッジ、サウサンプトンとウェストハムの2試合となる。

また、マンチェスター・Cはピーターバラ(2部)と、チェルシーはルートン・タウン(2部)と、エヴァートンはボレアム・ウッド(5部)と対戦。トッテナムは、PK戦の末にマンチェスター・Uを下したミドルズブラ(2部)と戦う。

その他、レスターを下したノッティンガム・フォレスト(2部)とハダースフィールド・タウン(2部)、クリスタル・パレスとストーク(2部)が対戦する。

▼FAカップ5回戦の組み合わせ

クリスタル・パレス vs ストーク

ピーターバラ vs マンチェスター・C

ミドルズブラ vs トッテナム

ノッティンガム・フォレスト vs ハダースフィールド・タウン

ルートン・タウン vs チェルシー

リヴァプール vs ノリッジ

エヴァートン vs ボレアム・ウッド

サウサンプトン vs ウェストハム